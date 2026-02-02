La temporada de Lamine Yamal, camino de récord

Para entender la dimensión del rendimiento de Lamine Yamal no basta únicamente con ver la mayúscula superioridad que imprime sobre el terreno de juego ante sus rivales. Por ello, las estadísticas nos ayudan a darle magnitud a la excepcionalidad a la que nos está acostumbrando nuestro protagonista con tan solo 18 años.

Con el gol que anotó frente al Elche, que sirvió para abrir la lata en el Martínez Valero, ya suma nueve en LaLiga. Una cifra que le permite igualar los registros goleadores en esta competición durante la temporada pasada, eso sí, con la mitad de partidos. El curso anterior, a estas alturas, sumaba cinco tantos en el torneo de la regularidad (diez entre todas las competiciones) y acabó celebrando 18 goles con el cierre definitivo de la temporada.

Ahora, sumando todas las tres dianas en la Champions y un gol más en la Supercopa ya eleva esta cifra hasta las 13. Si las lesiones le respetan, Lamine Yamal tiene a tiro batir su propio récord como goleador en una sola temporada, tal y como ha ido haciendo en cada campaña desde que debutó con el primer equipo del FC Barcelona.

La corona del asistente

Pero es que Lamine Yamal no solo marca, también regala goles. En la presente campaña ya ha repartido 13 asistencias y se coloca en la segunda posición de este ránking en las cinco grandes ligas europeas, tan solo por detrás de Michael Olise (23) del Bayern.

Con media temporada por delante, también podría acabar batiendo su mejor registro como asistente del curso pasado, cuando repartió 25 pases de gol, tan solo uno menos que su compañero Raphinha (26) líder en solitario en este particular ránking en el curso 24-25