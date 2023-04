Jordi Cruyff ha admitido que el equipo no ha sabido competir en la segunda mitad, pero ha pedido que eso no emborrone el buen trabajo realizado "Sobre todo de dónde venimos, creo que hay que dar valor a lo conseguido; no hay que olvidar que jugábamos contra el campeón de Europa"

Reflexiones en caliente. Mazazo importante para el FC Barcelona, que ha dejado escapar un triplete que tenía cerca. El cuadro dirigido por Xavi Hernández ha caído por un contundente 0-4 ante el Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey por culpa de una nefasta segunda mitad. Y en zona mixta ha salido Jordi Cruyff, secretario técnico, para dar la cara.

"La temporada es buenísima. Tal y como viene la situación de la Liga y sobre todo donde venimos, no podemos ponernos a buscar puntos negativos. Nosotros entendemos los motivos de por qué por ejemplo en Europa no se ha hecho bien. Tampoco se trata de hacerlo aquí público".

"Hoy es contra un rival que es uno de los grandes, vigente campeón de Europa, de Liga y sobre todo un equipo acostumbrado a remontadas. Hoy han hecho lo que se ha visto los últimos años que saben hacer muy bien. Y por nuestra parte aprovechar estos partidos para analizar bien, aprender y sobre todo corregir, si se puede, lo que tenemos que corregir", ha valorado Jordi.

LA VUELTA DE MESSI

Respecto a Leo Messi y a su posible regreso, Cruyff ha comentado que "a través de prensa no creo que sea tan buena idea. Estas cosas con tranquilidad, con discreción, tiene contrato con otro club, por lo tanto respeto máximo y ya está".