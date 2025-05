La temporada en la que el Barça ganó cuatro clásicos

El FC Barcelona tiene este domingo la oportunidad de ganar el clásico por cuarta vez esta temporada. Los de Hansi Flick se impusieron en el de la primera vuelta de la Liga en el Santiago Bernabéu (0-4), en la final de la Supercopa (5-2) y en la reciente final de la Copa del Rey (3-2). La cuarta victoria consecutiva contra el Real Madrid sentenciaría el título de Liga.

No sería la primera temporada en la que el Barça gana cuatro clásicos. Ya lo hizo en el ejercicio 1982-83, el primero de Diego Armando Maradona vistiendo la camiseta azulgrana. En aquella ocasión, ambos equipos se enfrentaron en cinco ocasiones, con cuatro victorias azulgranas y un empate.

El Barça, entrenado por Udo Lattek, visitó el Bernabéu el 27 de noviembre de 1982 y se llevó el triunfo (0-2) con goles de Esteban Vigo y Maradona. "El gol fue espectacular. Lo recuerdo perfectamente. Los goles que le marcas al Real Madrid no se olvidan. Fue un pase en profundidad de Maradona, rompí la línea y tras regatear a Agustín, marqué a puerta vacía", recuerda para SPORT Esteban Vigo. El partido acabó con dos expulsiones por parte blanca, de Metgod y Bonet.

En la segunda vuelta, el 26 de marzo de 1983, ya con César Luis Menotti en el banquillo azulgrana, el Barça volvió a derrotar al Real Madrid (2-1). Juanito adelantó a los blancos y Maradona y Periko Alonso, padre del futuro entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, le dieron la vuelta al marcador. Dos victorias ante el Real Madrid, pero el título se lo llevó el Athletic de Javier Clemente. "En aquella época no ganábamos muchos títulos. Hubo cambio de entrenador y Maradona estuvo mucho tiempo de baja por una hepatitis, pero aquellos partidos contra el Madrid eran diferentes. Siempre lo son", explica Esteban.

Marcos Alonso, Pichi Alonso, Urbano, Udo Lattek, Maradona, Julio Alberto y Periko Alonso en la presentación de los fichajes del FC Barcelona para la temporada 1982/83 la temporada / AGUSTÍ CARBONELL

Las copas

Con la Liga ya finalizada, se disputó la final de la Copa del Rey en Zaragoza. La Romareda vivió un encuentro con acciones muy duras. "Ahora se habla mucho del VAR. Si en aquel partido hubiese habido VAR igual se van a la calle siete u ocho jugadores. He visto aquel partido varias veces y no he visto otro con tanta dureza y tantas entradas peligrosas. Y por las dos partes. A Maradona le dieron muchas patadas, por todas partes. Y nosotros, también dimos. Migueli repartió mucho", recuerda Esteban. Migueli, de hecho, lesionó a Bonet en aquel partido, que se resolvió en el último minuto. Víctor había adelantado a los azulgranas y Santillana había igualado el marcador. Marcos Alonso marcó cuando el partido se iba a la prórroga. "Centró Julio Alberto a pierna cambiada y Marcos marcó de cabeza con un gran escorzo. Schuster se hartó a hacer cortes de manga y se desató la alegría", explica el 'Boquerón'.

El vuelo de Marcos Alonso / Fernando Zueras

Y antes de acabar la temporada, nuevo enfrentamiento entre ambos equipos en la final de la primera Copa de la Liga. La ida se jugó en el Bernabéu. El partido acabó en empate (2-2). Marcaron Carrasco y Maradona. El del argentino un gol icónico. Tras superar la salida de Agustín, el argentino esperó a Juan José antes de marcar. Su recorte ante el defensa acabó con Juan José empotrándose contra el palo. "Cuando veo a Juan José siempre le pregunto si aquel día se quedó sin un huevo. Él se ríe", dice Esteban. El Barça ganó el partido de vuelta en Barcelona (2-1) con tantos de Maradona y Alexanko.

Este domingo los de Flick buscarán emular a aquel equipo y sumar la cuarta victoria en un clásico en una misma temporada. "Los partidos entre el Barça y el Real Madrid siempre son diferentes. El Barça llega bien, pero el Real Madrid es peligroso porque está ante su última oportunidad. A ver cómo está el Barça tras la eliminación. Es un gran equipo. Con mucho futuro, pero caer en Milán es imperdonable. Llegar a la final de la Champions es muy difícil y lo tenían. No te pueden marcar siete goles en una semifinal", dice Esteban sobre el equipo de Flick.