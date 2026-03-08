El templo de Shearer y Sir Bobby Robson es una estación de metro de Newcastle

Newcastle es de aquellas ciudades que respiran fútbol por los cuatro costados y se vuelcan con su equipo. Como Dortmund o Nápoles. Vayas por donde vayas, en este caso por los innumerables pubs ya llenos a media tarde, se aprecian todo tipo de detalles relacionados con el conjunto de los 'magpies', las urracas que intentan alzar el vuelo en una temporada irregular. Pero hay un lugar que es como un pequeño museo del rival este martes del Barça en la Champions League. La estación de metro de St. James, desde donde los peculiares Geordies (imposible entenderles cuando hablan rápido) acceden al estadio de St. James' Park, ubicado a muy escasos pasos.

El entrañable Sir Bobby Robson, en la estación de metro de St. James / Valentí Enrich

La historia del Newcastle no está poblada de títulos (la temporada pasada alzaron la Copa de la Liga tras siete décadas de sequía), pero está impregnada de personajes gigantes y muy representativos que decoran la estación de St. James. Un recorrido en el que nos acompaña Raff Tindale, compañero de Hayters TV que sigue la actualidad del cuadro de Eddie Howe. Y claro, hay que empezar por Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la Premier League. "Shearer es una leyenda del club y también de la ciudad, pues es de aquí. Marcó 260 goles en la Premier, 206 en el Newcastle. Pienso que el equipo actual necesita un goleador como él tras perder a Isak en verano".

"Unas leyendas maravillosas"

Hay nombres míticos no tan asociados a este club, pero que también tuvieron una etapa 'magpie', como Kevin Keagan o Paul Gascoigne. "Las leyendas del Newcastle son maravillosas", afirma Tindale antes de pararse a observar la foto del entrañable Sir Bobby Robson. "Él es la razón por la que Barcelona y Newcastle están vinculados. Fue un entrenador increíble, aunque nunca logró ganar un trofeo", recuerda. El que fuera entrenador del Barça y le diera la Recopa, la Copa del Rey y la Supercopa de España en la temporada 2016/2017 tiene en la entrada principal del estadio una merecida estatua, muy cerca de la de Shearer.

El templo de Shearer y Sir Bobby Robson es una estación de metro / German Bona

La estación de metro de St. James alberga en su interior la historia del Newcastle United / Valentí Enrich

"La afición está súper loca"

Un St. James' Park que impresiona tan céntrico, lo que ya da una buena idea del apego de la ciudad a su club. No en vano, es el hogar del Newcastle desde 1892. Se crea una atmósfera tan increíble que el propio Hansi Flick 'alucinó' cuando lo pisó por primera vez el pasado mes de septiembre. "Es un ambiente increíble, ruidoso y siempre hostil para el rival. La afición es súper loca", sonríe Raff. "Cuando solamente hay un club en una ciudad, éste está en el ADN de su gente y cuando nace un bebé en Newcastle no hay elección. Este equipo cuando juega en su casa puede vencer a cualquiera, pero el Barcelona es otra historia".

Raff Lindale, de Hayters TV, junto a las estatuas de Alan Shearer y Bobby Robson en el exterior de St. James' Park / Valentí Enrich

Y es que, además, al Newcastle no le van demasiado bien las cosas esta temporada, en la mitad baja de la clasificación de la Premier y eliminado el pasado sábado de la FA Cup ante el Manchester City. Tindale, que pronostica un 1-3 para el Barça este martes, reconoce que "el equipo ha cambiado desde la derrota contra el Barcelona hace seis meses (con el doblete de Rashford), pero en este momento hay muchas lesiones, y los delanteros Wissa y Woltemade no están marcando a pesar de gastar el club (de propiedad árabe) más de cien millones de euros este verano". Todas las esperanzas blanquinegras se depositan en Anthony Gordon y su racha goleadora en la Champions: 10 dianas, solo superadas por Mbappé.