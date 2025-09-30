Temor en el Barça por Lamine y el próximo parón

El FC Barcelona ha tenido mucho tiempo a Lamine Yamal entre algodones. Los recuperadores azulgranas han trabajado al máximo con el futbolista para que superara las molestias en el pubis que lo han mantenido de baja en las últimas semanas. Aunque la progresión ha sido muy positiva y así pudo comprobarse con su espectacular reaparición ante la Real Sociedad, la lesión de Lamine en el pubis fue delicada y desde el club blaugrana no se quiere dar ni un paso atrás.

Con el alta médica, si todo va bien Lamine Yamal habrá disputado tres partidos antes de que este viernes 3 de octubre el seleccionador español, Luis de la Fuente, facilite la lista de cara a los próximos partidos de clasificación para el Mundial. España se enfrenta a Georgia en Elche (11/10) y a Bulgaria en Valladolid (14/10). Dos encuentros importantes ya que el equipo podría sellar el billete para la Copa del Mundo del verano del 2026.

Lamine Yamal es un jugador fundamental tanto para el Barça como para la selección española / EFE

El staff del Barça ve con recelo esta convocatoria después de lo ocurrido en la pasada ventana con la queja pública de Hansi Flick. "Fue a la selección con molestias, no entrenó entre partidos, jugó muchos minutos, 73 y 79, en cada partido con molestias. Eso no es tener cuidado con los jugadores".

Una afirmación que sorprendió mucho en la Federación ya que la salud de los futbolistas siempre ha sido siempre la prioridad. El propio Lamine fue desconvocado en una ocasión tras viajar a Madrid por unas molestias y los ejemplos son constantes. Incluso en situaciones extremas no se ha forzado, como ocurrió con Rodri en la final de la Eurocopa cuando fue sustituido al descanso por Zubimendi.

El alta médica, clave

De todos modos, el Barça preferiría que el futbolista se ahorrara esta convocatoria, algo que parece casi imposible ahora que dispone del alta médica. En la Federación entienden que si está en condiciones de jugar como azulgrana, también lo está para disputar minutos con la Roja.

Luis de la Fuente conversa con Lamine Yamal, durante el partido de cuartos ante Alemania en la pasada Eurocopa / JJ Guillén / EFE

Eso sí, tanto desde la Federación como en el Barça quieren evitar que surjan malentendidos, como en la última ventana, y coincidir en el tratamiento al futbolista. Las lesiones son prioritarias para la RFEF y Lamine solo jugaría si está en plenas condiciones para hacerlo. En caso de nuevas molestias, evidentemente pararía sin añadir carga a sus piernas.

En cualquier caso, todavía queda tiempo para ver la evolución de Lamine Yamal, quien siempre quiere jugar tanto con el Barça como en la selección. Su compromiso es indudable con ambos equipos. Quiere ayudar tanto al conjunto blaugrana en la Liga y la Champions, así como a la selección para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.