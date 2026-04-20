Teddy Sheringham critica la llegada de Rashford al Barça: "No se lo merecía"

El futuro de Marcus Rashford en el FC Barcelona se ha convertido en uno de los grandes culebrones de la temporada. Aunque el extremo inglés está firmando una campaña más que notable en cuanto a números, persisten las dudas sobre su continuidad y ya suenan en el mercado alternativas más económicas.

Desde Inglaterra no dejan de llegar opiniones sobre el caso, mientras la dirección deportiva culé decide qué hacer con él. El último en pronunciarse ha sido la leyenda del Manchester United, Teddy Sheringham, que no ha tenido piedad al valorar tanto su etapa final en Old Trafford como su posterior llegada a la Ciudad Condal.

Teddy Sheringham y Alessandro Pistone, durante un encuentro de Premier League / Reuter

"No se lo merecía"

En unas recientes declaraciones a la prensa británica, el exdelantero inglés reconoció que dar el salto del Manchester United al Barcelona supone un paso adelante evidente en la carrera de cualquier futbolista, pero insistió en que Rashford no había hecho los méritos suficientes para ganarse ese privilegio. "Se ha ido al Barcelona y, para mí, ha hecho un fichaje increíble; no se lo merecía. Pero ha ido allí y ha cambiado su mentalidad", afirmó.

Sheringham fue tajante: un jugador no puede merecer un salto de esa magnitud si no se ha esforzado previamente. Aun así, elogió la temporada del inglés, a la que calificó de "muy buena", y destacó especialmente su actuación ante el Newcastle en la Champions League: "Cuando llegó a principios de temporada, en la liguilla, encendió el estadio".

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

Sobre la posibilidad de que el Barça ejerza la opción de compra este verano, Sheringham se mostró claro: "Lo ha hecho muy bien allí. Es obvio que está rindiendo a un gran nivel para ellos y su directiva, así que probablemente ahí es donde acabará".

Estas palabras llegan en un momento clave para Rashford, que aterrizó en el Camp Nou tras ser apartado por Rúben Amorim en el United y cuyo futuro sigue completamente abierto. El club catalán evalúa actualmente si afronta su compra definitiva o si permite que el jugador regrese a Manchester, donde ya han descartado cualquier posibilidad de un nuevo préstamo para la próxima temporada.

La cúpula directiva del Barça debe ahora equilibrar el buen rendimiento deportivo del internacional inglés con la realidad financiera del club antes de tomar una decisión definitiva de cara al mercado de verano.