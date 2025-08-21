El técnico del Flamengo avisa: "es una final histórica y llegamos en el mejor momento del año"

Bruno Pivetti atiende a SPORT en una conversación exclusiva desde el centro de entrenamiento del Flamengo, en Río de Janeiro, las horas antes de enfrentarse al Juvenil de Juliano Belletti en la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que se disputará este sábado en el mítico Maracaná.

El técnico paulista de 41 años, aterrizó en el Mengao hace poco más de un mes dentro del contexto de la reestructuración del área deportiva del club de referencia ahora mismo en Sudamérica. Serio, respetuoso y muy profesional, Pivetti da una dimensión exacta de cómo afronta el equipo carioca una final a la que da máxima relevancia.

¿Este Flamengo-Barça es el mejor partido sub-20 que se puede ver actualmente en el fútbol mundial?

Sí. Y lo creo, en primer lugar, por la grandeza de los dos clubes y también por la calidad en el proceso de formación de jugadores tanto en La Masia como aquí en la cantera del Flamengo. Son dos clubes que logran títulos en el fútbol base, algo muy importante, pero todavía lo es más nutrir a los primeros equipos con futbolistas de altísimo nivel. Todos sabemos la exigencia que existe tanto en el Flamengo como en el Barcelona y, aun así, las canteras de ambos consiguen producir futbolistas capaces de responder a esa demanda.

¿Estamos ante un partido histórico?

Sí. El Flamengo tuvo la oportunidad de proclamarse campeón el año pasado contra el Olympiakos. Ahora nos enfrentamos al Barcelona, uno de los grandes equipos del mundo. Sabemos que este encuentro tiene un seguimiento global, conocemos la magnitud del duelo.

¿Qué importancia le da usted, su equipo y el Flamengo a esta Intercontinental?

La máxima posible. Estoy convencido de que el Barcelona también lo hace. Ambos equipos llegaron a la final con mucha competencia: el Barça ganando la Youth League en Europa y el Flamengo la Libertadores en Sudamérica. Es un enfrentamiento histórico y muy importante para esta categoría de formación.

Existe un "ADN Flamengo": incentivamos mucho la creatividad y el talento, que considero una de las grandes virtudes del fútbol brasileño

¿Su equipo llega en el mejor momento de la temporada?

Sí. Los jugadores llevan ya varios meses en competición. Este año hemos disputado torneos importantes. Estamos creciendo de rendimiento. Hemos logrado buenos resultados en los últimos encuentros y creo que llegamos muy preparados para competir de la mejor manera contra el Barcelona y aumentar nuestras opciones de victoria. Eso es lo que buscaremos, aunque sabemos perfectamente de la calidad del rival, sabemos que el nivel de exigencia será altísimo.

Matheus Gonçalves y Lorran, de los futbolistas más destacados del Flamengo Sub-20 / Gilvan de Souza/Flamengo

¿Se ven favoritos, por tener una plantilla más estable, estar en medio de la temporada y porque el Barça ha llegado en Río de Janeiro con muchas bajas?

No lo creo. Por la grandeza de ambos clubes, pienso que es un enfrentamiento totalmente abierto en el que todo puede pasar. Estamos trabajando con mucha humildad para competir de la mejor manera y aumentar nuestras opciones de éxito. Sabemos que tendremos enfrente a un rival durísimo, que ha hecho una campaña victoriosa en Europa, y conocemos las dificultades que afrontaremos. Por eso, estamos cuidando todos los detalles en la preparación.

¿Cuánto influye la experiencia de haber disputado ya una Intercontinental el año pasado en este mismo escenario y ganarla?

Mucho. Contamos con algunos futbolistas que estuvieron el año pasado, lo que aporta bagaje. Aunque son sub-20, estos jugadores ya tienen experiencia en partidos decisivos. Varios de ellos han jugado numerosas finales en su proceso de formación.

¿Influye que esta Intercontinental se juegue en un estadio tan emblemático como Maracaná?

Mucho, sin duda. Nuestra afición pesa mucho en los partidos, sobre todo en Maracaná. Queremos representarles de la mejor manera y contagiarles con energía positiva. Sabemos de la fuerza que tiene la ‘torcida’ del Flamengo, especialmente en este estadio, y vamos a intentar transformar este apoyo en una ventaja competitiva más. La idea es disputar cada balón con intensidad y transmitir esa fuerza al público para que nos impulse.

Sabemos de la fuerza que tiene la ‘torcida’ del Flamengo, especialmente en este estadio, y vamos a intentar transformar este apoyo en una ventaja competitiva

¿Cómo visualiza la final desde el punto de vista táctico?

Creo que será un duelo muy interesante. He visto varios partidos del Barcelona y conozco su calidad colectiva, con principios de juego muy claros tanto en ataque como en defensa y en las transiciones. Es un equipo muy organizado. Nosotros también tratamos de dar buena organización a nuestros equipos de formación, pero dejando espacio a la creatividad y al talento del futbolista brasileño, que es un rasgo fundamental. Por eso, pienso que será un partido de gran nivel táctico, con dos equipos muy bien estructurados que lucharán por cada metro del campo para defender sus colores.

Le damos la máxima importancia posible a esta final y estoy convencido de que el Barcelona también lo hace

¿Qué es lo que le llama más la atención de este Barça de Belletti?

Su organización ofensiva. Tienen un juego posicional muy claro, con amplitud y profundidad, y dinámicas colectivas muy interesantes. Es un equipo técnico, con fundamentos de pase y recepción muy bien trabajados. Además, marca muchos goles, tanto por la calidad individual de sus jugadores como por su organización colectiva.

Es innegable que existe un “ADN Barça”, ¿hay también un “ADN Flamengo”?

Sí. En todas las categorías seguimos una misma línea de modelo de juego, buscando reflejar de la mejor manera al primer equipo. Esto facilita la transición de la cantera al fútbol profesional. Procuramos organizar bien al equipo en defensa, con jugadores bien posicionados en función del balón, y con solidaridad en el esfuerzo colectivo. En ataque, apostamos por un juego posicional, pero también incentivamos mucho la creatividad y el talento, que considero una de las grandes virtudes del fútbol brasileño. Así, tratamos de dar la estructura táctica para que el jugador pueda usar su talento como factor decisivo en los partidos.

¿En qué puede ayudar esta Intercontinental a los jóvenes del Barça y del Flamengo en su formación?

Es una experiencia muy valiosa. Estos chicos ya demostraron su calidad por el simple hecho de llegar a este nivel en dos gigantes del fútbol mundial. Vivir partidos de tanta repercusión es un aprendizaje enorme y una preparación fundamental para los grandes desafíos que encontrarán en el profesionalismo.

¿Este Flamengo cuenta con futbolistas con calidad para ser referencia internacional y jugar en la Seleção?

Creo que todos tienen potencial. Lo más importante es mantener la calidad en el proceso de formación y, sobre todo, controlar bien las expectativas. Si no, se corre el riesgo de frustración. Los jugadores deben estar preparados no solo en lo técnico, táctico y físico, sino también en lo mental. En el Flamengo, la presión es enorme, el nivel de exigencia es altísimo. La fortaleza mental y emocional es imprescindible para dar el salto al primer nivel.

¿Será este el partido de mayor presión y exigencia del año?

Sí. Por la magnitud del duelo, es el partido del año en la categoría sub-20. Muchos de nuestros jugadores ya han pasado por experiencias con el primer equipo, donde el nivel de presión es distinto. Pero en la base, este es el desafío más grande: por el nivel competitivo, la calidad del rival, el escenario de Maracaná y el apoyo de nuestra ‘torcida’. Será una gran prueba para que los jugadores gestionen todo ese entorno y rindan al máximo.