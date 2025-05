El técnico con ADN Barça que acompañará a Xabi Alonso en el Madrid

El gran candidato para sustituir a Ancelotti en el Real Madrid no llegará al Bernabéu solo. Uno de sus principales asistentes es un técnico de Mataró que trabajó durante cuatro temporadas en el fútbol base blaugrana.

Alberto Encinas fue segundo entrenador del Juvenil A y tercer entrenador del Barça B antes de saltar al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen. Su próximo destino pasa por acompañar a Xavi Alonso en el Real Madrid.

Alberto Encinas es uno de los más estrechos colaboradores de Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen. El de Mataró ejerce de preparador físico aunque en su curriculum ha trabajado como primer entrenador y técnico asistente.

De La Masia al Real Madrid

Alberto Encinas, de 43 años, dio sus primeros pasos relevantes en los banquillos dirigiendo al Juvenil A del Premià en la temporada 2009-10. Posteriormente pasó al fútbol base del Mataró dirigiendo también al Juvenil A.

Alberto Encinas, exentrenador de la Masia, durante un entrenamiento / Bayer Leverkusen

Su siguiente destino fue la Damm donde permaneció en la temporada 2016-17. Antes de recalar en el fútbol base del barça fue el entrenador del primer equipo del Mataró en el 2017.

En los equipos inferiores del Barça Alberto Encinas fue un técnico muy valorado por sus grandes conocimientos futbolísticos y por ser un complemento perfecto para los primeros entrenadores.

Alberto Encinas fue ayudante de Franc Artiga en el Juvenil A del Barça / David Ramírez

La capacidad para aportar una visión diferente del juego y el hecho de no dar siempre la razón a los primeras entrenadores y sumar argumentos válidos para acertar en las tomas de decisiones son solo algunas de las habilidades de este técnico muy apreciado también por su comportamiento y calidad humana.

Un técnico muy preparado

En lo táctico fue un técnico muy valorado por su capacidad para ayudar en la formación de los jugadores y dotar al grupo de argumentos sólidos gracias a una visión privilegiada del juego.

Alberto Encinas, en una imagen de archivo / FCB

Después de ejercer como segundo entrenador del Barça B de Gerard López en la temporada 2017-18, Encinas pasó a la disciplina del Juvenil A y trabajó con Víctor Valdés, Franc Artiga y Sergi Milà.

En el verano del 2021 el maresmense aceptó una propuesta del Bayer Leverkusen para entrar a formar parte del staff de un equipo profesional y Encinas no dudó en aceptar este reto.

Franc Artiga junto a sus ayudantes Alberto Encinas y Marcel Sans / FCB

Alberto Encinas había dejado muy buenas sensaciones en el Barça por su profesionalidad durante cuatro temporadas pero su salto a la élite del fútbol se entendió desde Barcelona como un paso adelante en su carrera.

Cuatro temporadas en Alemania

En su primer curso en Alemania, Encinas fue el segundo entrenador de Gerardo Seoane. En las últimas tres temporadas en el Leverkusen Alberto Encinas ha ejercido como uno de los más directos colaboradores de Xavi Alonso en su staff y la intención del tolosarra es trasladar este equipo de trabajo al Real Madrid.

Alberto Encinas, segundo entrenador del Bayer Leverkusen / Bayer Leverkusen

El de Mataró es actualmente el preparador físico del conjunto alemán pero su destino inmediato más probable pasa por trabajar en el Real Madrid al lado de Xabi Alonso.

"Aprendí mucho en el Barça"

Alberto Encinas concedió una entrevista a Sport hace tres años y habló con mucho cariño de su etapa en el Barça: "Me quedo con muchísimas cosas. Me llevo un aprendizaje enorme. Aprendí mucho de la manera de entender el juego del Barça, de su filosofía. Tuve compañeros muy buenos: entrenadores, preparadores físicos… Hubo gente en el club que me hizo crecer mucho. Fue una gran experiencia poder disfrutar del talento de los chicos. En el Barça, cada día disfrutas de la velocidad con la que circula el balón en los entrenamientos. Los jugadores son tan buenos que se potencian y hacen mejores entre ellos."

Alberto Encinas entre Sergi Milà e Iban Cuadrado / Valentí Enrich

La vida de un profesional es incierta y a veces caprichosa. De Sant Joan Despí pasará a Valdebebas. De trabajar para el Barça a hacerlo para el terno rival de losa blaugrana.

Alberto Encinas es el técnico con ADN Masia que trabajará en el Real Madrid de un Xabi Alonso que también tiene raíces culés ya que su padre Periko Alonso fue jugador del Barça entre 1982 y 1985.

Periko era un centrocampista muy potente y luchador que había sido clave en la real que había ganado dos ligas con Ormaetxea y fue un puntal del Barça de Menotti. Su hijo Xabi también se inició en el club donostiarra pero el destino le llevó a hacer carrera en el Real Madrid primero como futbolista y ahora todo apunta que como entrenador.