Las teclas que puede tocar Flick en Newcastle

Empieza lo bueno. La Champions arranca su fase decisiva con eliminatorias ya de cierta altura, como la que enfrentará a Newcastle y FC Barcelona. El primer asalto, este martes en Saint James' Park, uno de los estadios con más mística del viejo continente. El Barça llega bien de moral y con el cartel de favorito a la ciudad del Tyneside. Cuenta con bajas sensibles como son las de Frenkie, Koundé y Balde, pero con un Lamine con la flecha para arriba y con buenas sensaciones. Sobre todo tras recuperar la fiabilidad defensiva (tres porterías a cero en los últimos cuatro partidos).

¿Qué puede esperar el cuadro barcelonista de la puesta en escena de su rival en casa? ¿Qué armas/variantes tiene Flick a disposición para contrarrestarlo? Charlamos con el analista de la Cadena SER y Movistar Plus (entre otros) Fermín Suárez para que nos arroje algo de luz acerca de las claves del encuentro en suelo británico.

La duda del '9'

"No sé si Flick tendrá mucho margen para variantes. Creo que repetirá el patrón de lo que viene haciendo. Me espero a Cancelo por izquierda, a Eric derecha, Gerard y Pau. Y a Bernal y a Pedri en la base de la jugada con Fermín dentro. La única duda es quién será el '9' teniendo en cuenta el momento de forma de Ferran; eso puede abrir la puerta a Rashford de '9'. Lamine y Raphinha son innegociables. Lamine por cómo ayuda a salir y procesar en el juego va a ser muy necesario. Y Raphinha cómo te ataca a los espacios. Va a ser clave. De '9' me imagino un escenario para un jugador que ataque espacios y me encajan más Ferran y Rashford que Lewy. No me imagino el contexto para el polaco", explica Suárez.

Lewandowski y Rashford analizando las posibilidades de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca en el Camp Nou / JORDI COTRINA

Sobre el rival, Fermín valora que "creo que el Newcastle va a tratar de repetir el partido que hizo en la Fase Liga y eso significa ser muy agresivo defendiendo hacia adelante. Creo que va a plantear presiones altas bastante sostenidas. Otra cosa es que el Barça sea capaz de superarlas e instalarse en campo rival y eso minimizaría el potencial que tiene el Newcastle presionando. Incluso metiendo al central Burn a la altura de los centrocampistas para perseguir un descenso del '9' o del extremo. Es un equipo capaz de encadenarte esfuerzo, muy físico y potente. Recuerdo que Frenkie hizo un partido muy bueno ese día".

La salida de Gerard y Pau

"Me imagino un contexto en el que será delicado salir con balón, quedárselo, relacionarse en corto. Me imagino una salida simétrica con Gerard y Pau, no me imagino tanto la presencia de Araujo. No viene jugando titular y me extrañaría que en un escenario así apareciera. Creo que Gerard Martín tiene muy buena salida, puede jugar muy bien dentro, está exhibiendo personalidad y creo que siendo zurdo complica más la presión alta de los rivales. Estoy viendo mucho desparpajo y fiabilidad a Marc Bernal. Perdiendo pocos balones, cero dudas de que lo hará bien con Pedri en la base", añade el analista.

Las pérdidas

Y otro aspecto clave: "Luego es muy importante el hecho de evitar pérdidas y situaciones en las que el rival pueda correr. Aquí se trata de acabar jugadas y cortar el conato de transición que se pueda dar. Me imagino que arriba no sé si puede prescindir de Woltemade y meter a tres extremos, algo que ya hizo en la Fase Liga".