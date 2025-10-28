Las 'teclas' de Flick para levantar a un Barça herido

Quizás porque nos malacostumbraron el curso pasado, la sensación es que en el presente todo cuesta mucho más. El arranque de temporada del primer año de Flick fue de ensueño. De cine. Una presión alta armónica y letal, la famosa línea del fuera de juego causando estragos allá por donde iba. Victorias, goleadas. Una inmensa felicidad. Se pasó por algún bache, pero el cómputo global fue más que sobresaliente. Muy por encima de las expectativas creadas cuando se anunció su llegada en verano.

El problema es que el listón estaba altísimo. Y, lógicamente, todo lo que no fuera seguir esa espiral de alegría y triunfalismo iba a costar de digerir. Pero tal vez ahora aún damos mucho más valor a lo que se logró con un puñado de jóvenes inexpertos a los que Hansi dio la oportunidad de su vida. Los rivales han analizado y estudiado el estilo rompedor del técnico teutón y ahora mismo la línea adelantada del fuera de juego parece más una debilidad que una virtud.

LA LÍNEA SE HA DEBILITADO MUCHO

Al Barça le generan mucho más que el curso pasado. Sí que ese riesgo extremo conllevaba casi en cada partido alguna situación de uno contra uno con el portero. Pero en la balanza te daba mucho más de lo que te quitaba. Y eso es algo en lo que trabaja Flick desde hace semanas para subsanar. No es fácil. No está dispuesto a renunciar a ciertos 'estamentos' de su libro de estilo. Pero, por el contrario, es innegable que algo no carbura.

Flick conversa con Koundé en un entrenamiento reciente / Valentí Enrich

Y ojo, el problema no radica solo en ese aspecto del manual del técnico alemán. Las lesiones han hecho muchísimo daño. Ayer el Barça contó en el Clásico con bajas muy sensibles. Mucho más que las de su rival, vaya. Y se antoja clave ir recuperando efectivos para que sumen a la causa.

Si echamos un vistazo al banquillo azulgrana en el Bernabéu nos topamos con una mayoría de chicos que suman poquísimos minutos en Primera. No tenía prácticamente revulsivos Flick en el banco. Pocos recursos. Y en la recuperación de piezas y ampliar el fondo de armario puede basarse buena parte de la reacción.

RAPHINHA, UNA ENERGÍA QUE SE ECHA MUCHO DE MENOS

Joan Garcia, Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha. Dos miembros del teórico tridente titular, fuera de combate. El portero de Sallent, un seguro bajo palos y gran apuesta del verano, también KO. Y Olmo que fue determinante también la pasada campaña y que no está disfrutando de continuidad. Sin ellos, el Barça se debilita. Claro que tampoco puede ser la excusa o explicación a que las cosas no estén saliendo tan bien como se esperaba. Hay ingredientes para mantener la línea de buen fútbol y superioridad.

Lamine Yamal en una acción de LaLiga 2025/26 / Valentí Enrich

Otro factor a tener en cuenta es Lamine Yamal. En el Clásico fue verdaderamente preocupante verle lejos de su punto de chispa y desequilibrio. Está claro que esa pubalgia no le deja soltarse y rendir al 100% y es un asunto preocupante. Lo vital es que sane del todo. Si es necesario que esté un mes inactivo y siguiendo cuidados, no queda otra. Si lo tiene (como parece), debe desaparecer el dolor y tener paciencia porque lo que es imprescindible es que el astro de Rocafonda llegue como debe a partir de enero.

LA PUBALGIA DE LAMINE

Con Lamine sano y los lesionados de vuelta, todo se verá de otra forma. También hay que hacer ajustes. Algunos jugadores no están en su prime y hay que recuperarlos. Cubarsí se está mostrando menos fiable este año. Normal, tiene 18 años. Lo que era extraño era el nivel de excelencia que mostraba siendo menor de edad. Balde está aportando menos con sus incursiones, Koundé está muy lejos de la versión del año pasado. Y la baja de Iñigo duele, claro.

Araujo: "Todavía queda mucho para seguir creciendo y aprendiendo" / FC BARCELONA

Pero es momento para sumar y construir y no recrearse mucho en lo que ya no tienes. Flick sabe que hay que hacer retoques y ahora, tras el partido de Elche (vital sacarlo adelante como sea) y Brujas y Celta, toca otra vez un parón para verlo todo en perspectiva. La situación para nada es dramática. Cinco puntos en Liga son recuperables porque queda un mundo. Y en Champions las cosas van bien. Pero hay que aceptar que así será difícil aspirar a lo que se alcanzó hace unos meses.