Tebas vuelve a discrepar con Laporta por el 'caso Negreira'

Javier Tebas ha vuelto a opinar sobre el ‘caso Negreira’ y la imputación de Joan Laporta en la trama por presunto delito de cohecho continuado, según el juez Joaquín Aguirre. Después de que el presidente del FC Barcelona asegurara en la entrevista concedida a ‘Catalunya Ràdio’ que está “sereno, fuerte y cargado de argumentos” porque “esto no puede prosperar”, el máximo dirigente de LaLiga ha dejado claro este jueves que él no piensa lo mismo.

“Pues hombre, por ahora, creo que soy pesimista para que se archive la imputación”, ha declarado Tebas en su salida de los ‘Desayunos Deportivos’ de ‘Europa Press’. Los periodistas desplazados al acto le han preguntado por la posibilidad de que Laporta dimita y, en esto, no ha sido tan contundente: “Eso es decisión suya”.

Cabe recordar que, este miércoles, Tebas ya avisó que la imputación de Laporta en el 'caso Negreira' "no se va a quedar en nada". "El juez aplica la lógica. Yo no manejo los tiempos, pero lo tengo claro: esto no se quedará en nada", manifestó sobre una trama que se encuentra en fase de investigación y, por consiguiente, en un momento en el que debería respetarse sin asteriscos ni matices la presunción de inocencia.