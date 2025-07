Tebas vuelve a calentar el fichaje de Nico Williams: “El Barça no podría inscribirlo hoy”

Durante el acto de presentación de los calendarios oficiales de las competiciones de la RFEF para la temporada 2025/2026, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a dejar claro que no piensa moderar su discurso. En un evento institucional marcado por la expectación, Tebas lanzó tres afirmaciones que salpicaron al Barça, al Real Madrid y a la FIFA.

En lo que se refiere al Barça y al fichaje de Nico Williams, el dirigente de la patronal fue tajante: “El Barça no podría inscribir hoy a Nico Williams”, una afirmación que recalca las limitaciones del club blaugrana para ejecutar ya la operación por no estar todavía en la norma 1:1. Aunque no entró en detalles, Tebas dejó claro que, en este momento, el Barça no cumple con los requisitos financieros necesarios para registrar nuevos jugadores.

El Barça, no obstante, no fue el único que recibió. En relación con los polémicos vídeos emitidos por Real Madrid TV sobre los árbitros, Tebas aseguró que “el Real Madrid debería ser sancionado por los vídeos de Real Madrid TV”. Recordemos que este mismo martes 1 de julio el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº4 de Madrid ha ordenado al TAD reabrir el expediente disciplinario contra el club blanco.

Por último, y en clave internacional, Tebas reafirmó su postura contraria al nuevo formato del Mundial de Clubes: “Haré todo lo posible para que el próximo Mundial de Clubes no se celebre”, una muestra más del rechazo de LaLiga al torneo de FIFA en su lucha contra un calendario sobrecargado que compromete la salud del fútbol doméstico y lleva al límite a los jugadores.