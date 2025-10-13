Tebas saca pecho por el Villarreal-Barça de Miami: "El CSD no tiene competencias para frenarlo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, mostró este lunes una versión exultante. Primero, por la presentación de la nueva temporada de LaLiga Genuine Moeve, la competición de la que más orgulloso se siente y en la que participan hasta 50 equipos de personas con discapacidad intelectual. En segundo lugar, por el 'ok' de la UEFA y los estamentos que podían frenar el plan Miami para el Villarreal-Barça. Y por último, tras "la crónica de una muerte anunciada" que supone el aislamiento del Real Madrid y de la Superliga.

La comparación con los partidos de Copa

“El CSD no tienen competencias. La norma es clara. Las únicas que podían frenarlo era la UEFA y la Federación. Nos falta la comunicación de la Federación americana con CONCACAF. Tendrán que cumplir. No me preocupa”, aseguró el máximo mandatario de LaLiga, pionera a la hora de llevar un partido de fútbol de una competición doméstica a otro país. Algo que también prevé hacer la Serie A, pero en lo que el torneo español es pionero.

Sobre si el duelo del 21 de diciembre altera la competición, Tebas fue claro: "Alterar no está penalizado. Ya hemos alterado los calendarios y no ha pasado nada. Adulterar no sucede. Juegan 18 partidos en casa y 18 fuera. También se distribuían las entradas entre los dos equipos en la Supercopa y las finales se llenan de aficionados del Real Madrid y nadie dice nada".

El presidente de LaLiga puso como ejemplo partidos de Copa del Rey como "el Antoniano-Betis, que se jugó en el Villamarín. Nadie dijo nada. Además, el Villarreal, de sus últimos seis partidos contra el Barcelona en casa, ha perdido los seis. La influencia no está en ese nivel. El Mirandés también juega fuera”. Igualmente, dudó sobre la voluntad de al AFE, después de que trascendiese, por medio de Roig Nogueroles, consejero delegado del Villarreal, que no hubo unanimidad a la hora de redactar un comunicado de los capitanes.

¿Cuánto dinero recibirán en Villarreal y el Barça?

“La AFE no tengo tan claro que quiera pararlo. En 2018, cuando empezamos el primer partido, teníamos un acuerdo con AFE y lo que íbamos a hacer. Ya les hemos dicho que lo haremos. Haremos un partido con los jugadores en paro. Ya le hemos enviado esa documentación. Al CSD le hemos pedido que se aplique el estado de derecho. Se están haciendo valoraciones superficiales. Había que esperar para dar la información hasta llegar hasta ciertos hitos", respondió Tebas frente a las quejas del sindicato, que siempre han tenido que ver con la falta de información.

En relación al capital que el Barça y el Villarreal podrían percibir del partido de Miami, aseguró lo siguiente: "Tenemos la manía de monetizar todo. La NFL no viene a Madrid por el dinero que recauda. Ni la NBA va a Europa por eso. Van porque hacen marca y hacen aficionados. Se consolidan los proyectos a nivel audiovisual. Nosotros en Estados Unidos tenemos muchos aficionados. Sobre todo catalanes. Sobre el tema de los clubes, es cosa del promotor de Relevent".

Sobre el otro gran suceso de la semana pasada, como fue la constitución de la nueva ECA, en la que Joan Laporta, presidente del Barça, y Nasser Al-Khelaifi, máximo mandatario del PSG, se sacaron una foto, aseguró lo siguiente: "Me da igual que las instantáneas se las lleve Al Khelaifi, aunque no es santo de mi devoción. Me alegra que el Barcelona haya tomado una decisión diferente a la de estar en un proyecto que haría mucho daño al fútbol nacional. Tampoco soy amante de la ECA, o el nuevo nombre que tenga. No tienen una visión de lo que nos gustaría a la mayoría de las ligas europeas. La ECA no tiene esa filosofía. Es mejor que esté en la ECA antes que en la Superliga”.

Por último, sobre la soledad del Real Madrid, Tebas aseguró que no hace batallas: "Ya he dicho que Florentino nunca pierde, es tenaz y muy duro en su trabajo. Nunca le doy por perdido. La Superliga era la crónica de una muerte anunciada. Ahora se está hablando mucho si están hablando con la UEFA. Qué casualidad que ese relato sale cuando el Barcelona se reúne con la ECA. Es el intento de ganar un relato que tienen perdido”.