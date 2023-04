"Tebas sería muy burro si no nos ayuda por Messi"

Juli Guiu, vicepresidente de márketing del FC Barcelona, ha hablado en 'RAC1' sobre lo que generaría un regreso del astro argentino La entidad azulgrana ha activado a todos los sectores respecto a una vuelta del de Rosario, cada vez más factible

La vuelta de Leo Messi al FC Barcelona está cada vez más caliente. El astro argentino tiene contrato hasta el 30 de junio con el París Saint Germain, pero cada vez parece más claro que su camino, su futuro a corto plazo, pasa por un regreso al club de su vida. De hecho, el FC Barcelona está moviendo todos los hilos habidos y por haber para hacerlo posible.

Quien ha hecho referencia este jueves a la situación del de Rosario y a los intereses del club es el vicepresidente de márketing Juli Guiu: "Sería una buena noticia, no con las cifras que han salido publicadas, pero sería una grandísima noticia. Sigue siendo el futbolista número uno del mundo, sin ninguna duda. Haaland no tiene el tirón que tiene Messi. Es evidente que su regreso sería positivo en el mundo del marketing, pero eso no quiere decir que vaya a volver".

EL VÍDEO DEL MADRID

Respecto a la visita de Laporta a la asamblea de la Liga y a las palabras de Tebas sobre un hipotético retorno de Leo, Guiu cree que "sería muy burro que no nos ayudara si se termina produciendo este acuerdo".

"He visto el vídeo y ya has visto el comunicado del club. A título personal me parece la cosa más vergonzosa que se puede hacer, como creo que opina todo el mundo con dos dedos de frente", opina sobre el vídeo del Real Madrid sobre la relación entre el Barça y el franquismo.