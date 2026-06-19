Tebas responde al comunicado del Barça tras los ataques de Florentino Pérez

La ofensiva institucional emprendida por el FC Barcelona contra Florentino Pérez ya ha obtenido una primera respuesta. Según ha podido saber SPORT, Javier Tebas ha contestado por escrito a la carta enviada por el presidente blaugrana, Rafael Yuste, en la que el club reclamaba una reacción de LaLiga, la RFEF y el CTA tras las declaraciones realizadas por el máximo mandatario del Real Madrid sobre el caso Negreira.

La respuesta del presidente de LaLiga supone un respaldo importante a la posición defendida por el Barça. Aunque evita adelantar posibles medidas concretas, Tebas transmite que comparte la preocupación por el discurso de Florentino Pérez, que puede sembrar dudas sobre el funcionamiento del campeonato, el trabajo de los árbitros o la imagen del fútbol español.

En el documento al que ha tenido acceso SPORT, el dirigente de LaLiga recuerda además que el organismo no ha permanecido impasible en los últimos años ante determinadas actuaciones del Real Madrid relacionadas con el colectivo arbitral. Tebas repasa varias iniciativas impulsadas por la patronal contra comunicaciones oficiales del club blanco que consideró excesivas y potencialmente perjudiciales para el clima de la competición.

Entre los ejemplos mencionados figuran diferentes denuncias presentadas ante instancias federativas por mensajes difundidos desde el entorno madridista sobre los árbitros. También recuerda que LaLiga mostró públicamente su desacuerdo con algunas acciones dirigidas contra colegiados concretos y destaca que varios de esos asuntos todavía siguen abiertos en diferentes vías jurídicas.

La petición del Barça

La respuesta llega dos días después de que el Barça reclamara una actuación de los organismos del fútbol español frente a unas declaraciones de Florentino Pérez que, según el club blaugrana, contribuían a deteriorar la imagen del campeonato y a poner bajo sospecha a todo el sistema arbitral durante las ligas ganadas por el Barça y que, según el presidente blanco, fueron "robadas".

Uno de los aspectos más relevantes del escrito es la distinción que establece Tebas entre la investigación judicial del caso Negreira y las valoraciones sobre el fútbol español actual. El presidente de LaLiga recuerda que la patronal continúa personada en la causa para ayudar a esclarecer los hechos, pero considera que ese procedimiento no puede utilizarse para cuestionar de forma generalizada los títulos, los resultados o el funcionamiento de las competiciones actuales.

Asimismo, Tebas señala que LaLiga estudiará el contenido de las declaraciones denunciadas por el Barça y analizará si corresponde dar algún paso dentro de sus competencias. Más allá de posibles decisiones futuras, la respuesta supone un espaldarazo para el Barça en su enfrentamiento con Florentino Pérez.