Tebas: "Si queremos un mundo donde todo sea gratis, a lo mejor debemos ir a vivir a Corea del Norte"

Javier Tebas viene manteniendo desde ya hace unos años una lucha encarnizada contra las plataformas de piratería y los usuarios que recurren a ella, ya que supone un perjuicio directo en los derechos de televisión de LaLiga.

Ahora, el presidente de la patronal, aprovechando su presencia en el Olé Summit Argentina 2025, volvió a hacer referencia a la cuestión de este delito cibernético, llegando a insinuar que puede haber consecuencias para aquellas personas que acuden a estas vías ilegales para ver los partidos.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas / EFE

"Piratear es robar y eso ya estaba en el séptimo mandamiento de Moisés"

Aprovechando su visita al país sudamericano, el dirigente del fútbol español aplaudió la persecución que se vive allí en contra de la piratería, "la Fiscalía de Ciberdelincuencia en Buenos Aires dirigida por el fiscal Alejandro Musso es muy sensible con este tema, con este delito", explica antes de halagar su gestión: "Argentina es uno de los países más avanzados que hemos encontrado para entender el problema y aplicar ya no solo la legislación estricta. Aquí ha habido allanamientos recientes de domicilios por empresas radicadas en Argentina. Están siendo claves para luchar contra la piratería en el mundo desde aquí".

Y es que el presidente de LaLiga EA Sports no puede tener más clara su definición de piratería: "Piratear es robar, y eso ya se prohibía en el séptimo mandamiento de Moisés en La Biblia". Para luchar contra este 'robo', considera que "tampoco hacen falta leyes muy complicadas".

En la línea de su intención de que los usuarios que ven futbol a través de vías ilegales alternativas reciban un castigo, Javier Tebas lanza una amenaza a quienes utilicen MagisTV, plataforma IPTV no oficial que ofrece acceso a miles de canales de televisión en vivo, películas y series a cambio de una suscripción muy baja: "los que sean usuarios de Magis TV se van a llevar una sorpresa. Es igual que Fútbol Libre o Pelota Libre, como se llame ahora. No les queda mucho. Si por lo menos pagasen impuestos, si pagasen algo por los derechos…".

LaLiga lleva años luchando contra la piratería / EFE

Cuestionado por el elevado precio que hay que pagar para ver el deporte rey, declara que "si la piratería desapareciese, sería mucho más barato el acceso a ver el fútbol". Para terminar, argumenta su punto de vista sobre el precio que hay que pagar para ver las competiciones, "si queremos un mundo donde todo sea gratis, pues a lo mejor debemos ir a vivir a otro lugar del mundo: Corea del Norte o lo que pensemos", concluye.