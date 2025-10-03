Tebas se pronuncia sobre la polémica con Lamine y la Superliga

Lamine Yamal ha sido el gran protagonista del día. Por su convocatoria con la selección española, el posterior comunicado del FC Barcelona anunciado que vuelve a tener molestias en el pubis y estará entre dos y tres semanas de baja y el consiguiente comunicado de la Federación Española liberando al de Rocafonda de acudir a la selección.

"No estoy siguiendo el tema, pero hay muchos partidos y los jugadores se lesionan. Esta película ya la he visto. Es lo que hay y no puedo decir más", ha explicado Javier Tebas, presidente de LaLiga cuando se le ha preguntado por el tema en la Gala de los Premios al Altruismo.

Tebas también ha hablado de la Superliga y de la seria posibilidad de que el Barça abandone el proyecto que lidera Florentino Pérez. "Espero que la deje, el presidente Laporta ha visto la inseguridad del proyecto. Me alegraría que deje ese proyecto y estuviese más por el proyecto del fútbol europeo. La ECA no es lo mejor, pero prefiero la ECA a la Superliga. Le queda poco a la Superliga. Hace un año nos filtraban que iba a ser este mes de septiembre...", ha dicho.

Y cuando se le ha preguntado por los problemas del Barça para volver al Spotify Camp Nou, ha elogiado lo que está haciendo el club azulgrana: "Están deseando jugar cuanto antes, a mí me gustaría que estuviesen en el campo que corresponde. Sé que merecerá la pena esperar, tener estos problemas para tener un campo de primer nivel como el que tendrá el Barcelona. Todo lo que sea reformar estadios y mejorar las instalaciones, merece la pena esperar".

Por último, cree que la Liga es la mejor competición europea a pesar de que los resultados en la Champions esta semana no han sido muy buenos. "Las valoraciones hay que hacerlas durante muchos años, hay que ver los últimos diez años y casi el 70% de los títulos europeos han sido ganados por equipos españoles. No me preocupa una jornada, muchas veces me lo habéis preguntado y luego se ha ganado la Champions", ha acabado el presidente de la patronal.