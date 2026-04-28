Tebas: "Prefiero que el alirón de LaLiga del Barça no sea en el clásico"

Javier Tebas fue uno de los nombres propios de la gala anual de ADESP celebrada este martes. El presidente de LaLiga recogió una de las Placas de Oro y, posteriormente, atendió a los medios para repasar varios asuntos de actualidad que afectan tanto al cierre del campeonato como al futuro inmediato de la competición.

En primer lugar, se refirió al posible desenlace del título en el Clásico entre el Brça y Real Madrid. Dejó clara su preferencia: “A mí me gustan las Ligas que se definen en el último partido de Liga. Por tanto, prefiero que no sea en el Clásico, pero bueno, parece que las cosas apuntan allí y si es así, pues bienvenido sea quien gane”.

También fue cuestionado por la capacidad del Barça para abordar fichajes de gran nivel, como el de Julián Álvarez, en términos de Fair Play financiero. Tebas rebajó cualquier escenario inmediato: “Yo creo que todavía tiene que trabajar. Tiene que trabajar, aquí los Fair Plays empiezan el 1 de julio. Hoy ningún equipo puede tener Fair Play hoy porque no se no se puede incorporar jugadores”.

Sobre el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, evitó entrar en valoraciones deportivas internas, pero sí destacó su impacto en la competición: “Si es lo que decide el Real Madrid y su gente será bueno para el Real Madrid en este caso. Y siempre Mourinho es un show, un espectáculo y es bueno para LaLiga”. En esa misma línea, añadió: “Bueno, no lo sé, pero Mourinho ha sido uno de los grandes entrenadores del mundo y es un un primer nivel, todo lo que sea primer nivel en esta competición, a mí me gusta”.

En cuanto al calendario y la posibilidad de conflicto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Tebas fue tajante: “Que incumpliría el convenio colectivo y los convenios están para cumplirlos. no entra dentro de mis planteamientos que si hay un convenio colectivo que se ha firmado para que se cumpla, alguien los incumpla. No creo que estén por esa... Una cosa es que lo desea o lo intenten. Nosotros lo que hacemos, como siempre hemos hecho, es cumplir el convenio colectivo”.

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Por último, valoró el nivel competitivo del campeonato y el alto puntaje que puede alcanzar el Barcelona. “Que no me gusta, son demasiados puntos para un campeonato. Es verdad que el tema está que el Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido muchísimos puntos, están fuera de lo que es la media habitual de ellos Y bueno, se ha trasladado muchos puntos en la parte de media-abajo. Pero bueno, no me gusta LaLiga a más de 90 puntos y es la realidad”, concluyó.