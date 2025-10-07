Tebas, sobre el partido de Miami: "Todos hablan en nombre de todos, menos de los que sí quieren jugarlo"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó este martes en X que "la UEFA aprueba el partido en Miami, las peñas del Villarreal lo apoyan, pero el Comisario Europeo del Deporte y algunos que se autoproclaman voz de los aficionados vuelven a protestar y curioso, hablan en nombre de todos... menos de los que sí quieren jugarlo".

Tebas defendió así la disputa del partido de Liga Villarreal - FC Barcelona en Miami en un contexto donde las peñas del Villarreal, a través de su presidente Javier Pérez Ruiz, ya expresaron en una carta enviada al presidente de su club, Fernando Roig el pasado 25 de septiembre que el partido "es una oportunidad que contribuye a la proyección internacional, expansión y consolidación de la marca Villarreal CF, de sus patrocinadores, de la ciudad, y de los aficionados y peñistas de nuestro club, especialmente en un país de alto valor estratégico como es EEUU, tanto para el Villarreal CF como la Agrupación de Penyas del Villarreal".

El pasado lunes el Comité Ejecutivo de la UEFA comunicó que admite que el encuentro que ambos conjuntos, a instancias y por voluntad de LaLiga, quieren jugar en Miami, pueda disputarse. El partido, correspondiente a la jornada 17, debe jugarse el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock de Miami y el Barça ingresaría entre cinco y seis millones de euros.

El Villarreal-Barça en Miami todavía colea / EFE

La UEFA había recibido la solicitud de la Federación Española para que este partido pudiese jugarse fuera de España, así como otra petición de la Federación Italiana para que el partido entre el Milan y el Como se pudiese disputar en Perth el 6 de febrero de 2026. Su Comité Ejecutivo estudió estas demandas en la reunión que mantuvieron en Tirana (Albania) el pasado 11 de septiembre y decidió abrir una ronda de consultas entre las partes interesadas, entre ellas federaciones, clubes, futbolistas y aficiones.

Jugar un partido en Miami es un viejo deseo de Javier Tebas. Intentó llevar hace unos años un Girona-Barça y la pasada temporada el Barça-Atlético de Madrid. No lo logró en ninguna de las dos ocasiones, pero parece que la tercera puede ser la vencida. Se ha mostrado contrario a la disputa de este partido el Real Madrid, pues cree que se adultera la competición al no jugar el Barça como visitante en Villarreal. También la AFE se había mostrado en contra.