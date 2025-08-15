Tebas, sobre el partido en Miami: "Estoy convencido que se jugará"

Javier Tebas habló sobre el encuentro que la Liga pretende llevar a Estados Unidos entre FC Barcelona y Villarreal. El presidente de LaLiga está convencido que el partido se va a jugar en Miami a pesar de las oposiciones de algunos clubes como el Real Madrid o el Getafe.

"Estoy convencido que se jugará el partido en Miami. Esta temporada sí. Hay que recordar que es un proceso que empiezan solicitando los clubes. Evidentemente, estamos empujando porque nos parece adecuado. Ha sido la Federación, que otras veces nos encallábamos ahí. Ahora toca la UEFA y la FIFA, estamos en ello", afirmó en una entrevista en Radio Nacional.

"Se está haciendo un problema mucho mayor del que es"

A pesar de todas las críticas por este encuentro fuera de España, el presidente se defiende diciendo que se han cambiado muchos encuentros y competiciones de lugar y no ha pasado nada. Además, Tebas recuerda que esta posibilidad se lleva estudiando mucho tiempo: "El año pasado el Marbella - Atlético de Madrid de la Copa del Rey se jugó en la Rosaleda y no pasó por ninguna asamblea. Los clubes son soberanos para decidir donde jugar. Este tema ya lo hablamos en el año 2018 o 2019 y la gran mayoría estaba de acuerdo. Fernando Roig está completamente a favor y el Barça también, lo han pedido. La Serie A italiana está también queriendo ir a jugar un partido en Estados Unidos o Australia. No parece que les suponga ningún problema. Hay otras competiciones que se juegan fuera de España. Se ha jugado y sigue jugando la Supercopa en Arabia. Se está haciendo un problema mucho mayor del que es"

Joan Laporta y Javier Tebas durante un acto de LaLiga / LALIGA

"Si la NFL viene a España todos estamos contentos"

Tebas afirma que las Ligas Nacionales deben hacer cosas diferentes o terminarán siendo "irrelevantes" con todas las nuevas competiciones que están naciendo o están siendo modificadas. También recuerda el caso de la NFL o la NBA: "Si vienen a España estamos todos encantados. No se porque nos ponemos así por un solo partido de 180".

El Santiago Bernabéu, sede de un partido NFL en 2025 / AGENCIAS

Una de las grandes afirmaciones que utilizan los que están en contra de este encuentro es que este partido adulteraría la competición. El Barça pasaría de jugar un encuentro fuera de casa en La Cerámica a jugarlo en Miami donde la afición sería prácticamente toda del conjunto azulgrana. Tebas tampoco está de acuerdo con esto y lanzó unos cuantos dardos al Real Madrid: "No es nada manipulado. Estamos hablando de un tema de integritis. Con la polémica que hubo la pasada temporada con los horarios de partidos y los descansos. Ya desde hace años los equipos que juegan Europa League tienen menos descansos. ¿Afecta a la integridad de la Copa del Rey lo del campo del Málaga? ¿Afecta a la integridad de la Supercopa que se juegue en Arabia? Si todo esto afecta a la integridad de la competición, pues sí. Entonces habrá que reformarlo todo. Si nos da un ataque de integritis, tenemos que analizar muchísimas cosas. Además, el Villarreal lleva los seis últimos partidos ante el Barça perdidos en La Cerámica", sentenció.

Para finalizar, Tebas confirmó que la decisió final sobre si el Villarreal - Barça se juega en Miami se sabrá a finales del mes de setiembre.