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Tebas, optimista con el Barça y la regla 1:1: "Van por buen camino"

El presidente de LaLiga, en el Trofeo Conde de Godó, opinó sobre la economía del FC Barcelona y la polémica con los arbitrajes

Tebas admite que el FC Barcelona está "bastante mejor" que cuando lo cogió Laporta

Tebas admite que el FC Barcelona está "bastante mejor" que cuando lo cogió Laporta

Tebas admite que el FC Barcelona está "bastante mejor" que cuando lo cogió Laporta / EFE

Sergi Castillo

Sergi Castillo

Javier Tebas compareció este viernes ante los medios en el marco del Trofeo Conde de Godó de Barcelona, donde, con su habitual estilo y sin entrar en excesivos detalles, despejó algunas de las dudas sobre la situación económica del FC Barcelona.

Sobre la famosa regla del 1:1 y las posibilidades del club catalán de cara al próximo mercado, Tebas fue claro: "Queda mucho hasta el verano. Cuando llegas, tienes que generar ingresos para poder fichar. No sé cuáles son los planes del Barça. Laporta no es el presidente hasta el 1 de julio. Creo que el Barça estructura muy bien su cuenta de resultados. Se ha puesto al nivel que tiene que estar un equipo como el FC Barcelona. Van por buen camino; a ver si llegarán para el 30 de junio. Está bastante mejor que cuando lo cogió Laporta".

Sin hablar de arbitrajes ni quejas a la UEFA

Preguntado por los arbitrajes, Tebas aseguró que no tocó el tema con Laporta: "No hemos hablado de los arbitrajes. Siempre digo que tienen que mejorar y aspirar a la excelencia. Se lo digo siempre al CTA y a los árbitros. Si hay quejas, hay que mejorar para que haya muchos menos errores".

Sobre las recientes quejas del Barcelona a la UEFA, el dirigente madrileño restó importancia: "No creo que sirvan de mucho. Entiendo que se quejen, pero no voy a entrar. En la Liga tenemos el tiempo de revisión que hace que los clubes se consuelen en cierta parte".

Por último, Tebas se refirió a las actitudes caldeadas tras el último derbi: "Siempre ha pasado. Hay que entender que las pulsaciones van a mucho nivel y hay que entenderlo. Hay que intentar contenerse, pero no voy a juzgar por ello".

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El ambiente distendido en el Godó contrasta con la tensión habitual entre LaLiga y el Barça, pero las palabras de Tebas dejan claro que, en lo deportivo y económico, el club catalán está, a su juicio, en la senda correcta para afrontar el próximo mercado de verano con mayor solvencia.

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