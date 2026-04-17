FC BARCELONA
Tebas, optimista con el Barça y la regla 1:1: "Van por buen camino"
El presidente de LaLiga, en el Trofeo Conde de Godó, opinó sobre la economía del FC Barcelona y la polémica con los arbitrajes
Javier Tebas compareció este viernes ante los medios en el marco del Trofeo Conde de Godó de Barcelona, donde, con su habitual estilo y sin entrar en excesivos detalles, despejó algunas de las dudas sobre la situación económica del FC Barcelona.
Sobre la famosa regla del 1:1 y las posibilidades del club catalán de cara al próximo mercado, Tebas fue claro: "Queda mucho hasta el verano. Cuando llegas, tienes que generar ingresos para poder fichar. No sé cuáles son los planes del Barça. Laporta no es el presidente hasta el 1 de julio. Creo que el Barça estructura muy bien su cuenta de resultados. Se ha puesto al nivel que tiene que estar un equipo como el FC Barcelona. Van por buen camino; a ver si llegarán para el 30 de junio. Está bastante mejor que cuando lo cogió Laporta".
Sin hablar de arbitrajes ni quejas a la UEFA
Preguntado por los arbitrajes, Tebas aseguró que no tocó el tema con Laporta: "No hemos hablado de los arbitrajes. Siempre digo que tienen que mejorar y aspirar a la excelencia. Se lo digo siempre al CTA y a los árbitros. Si hay quejas, hay que mejorar para que haya muchos menos errores".
Sobre las recientes quejas del Barcelona a la UEFA, el dirigente madrileño restó importancia: "No creo que sirvan de mucho. Entiendo que se quejen, pero no voy a entrar. En la Liga tenemos el tiempo de revisión que hace que los clubes se consuelen en cierta parte".
Por último, Tebas se refirió a las actitudes caldeadas tras el último derbi: "Siempre ha pasado. Hay que entender que las pulsaciones van a mucho nivel y hay que entenderlo. Hay que intentar contenerse, pero no voy a juzgar por ello".
El ambiente distendido en el Godó contrasta con la tensión habitual entre LaLiga y el Barça, pero las palabras de Tebas dejan claro que, en lo deportivo y económico, el club catalán está, a su juicio, en la senda correcta para afrontar el próximo mercado de verano con mayor solvencia.
- Stanisic: 'Rüdiger me insultó. Tal vez sea lo suficientemente hombre para admitirlo
- Ni Bellingham ni Camavinga: Manolo Lama estalla y señala a un jugador del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern
- Desailly avisa al Barça: 'Bastoni no es ni la mitad de jugador que Maldini
- Yan Diomande, el sueño casi imposible del Barça: 'Nunca había visto nada parecido; me recuerda a Lamine
- Leo Messi anuncia la compra del Cornellà
- Luis Enrique ya avisó con Mbappé
- La revolución insuficiente que condena a Arbeloa: 'Siento pena por él
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League