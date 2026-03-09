FC Barcelona
Tebas: "LaLiga no tenía el OK para el regreso de Messi"
El presidente de la patronal desmintió a Xavi cuando aseguró que el contrato del argentino tenía luz verde de LaLiga para regresar al Barça en 2023
Xavi Hernández ha explicado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' su versión sobre el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona en 2023, dos años después de salir del club blaugrana entre lágrimas. Son varias las versiones que explican lo sucedido con el delantero argentino y no todas ellas van en la misma línea del relato.
"Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer", explicó el egarense en la citada entrevista"
Sin embargo, el presidente de LaLiga ha desmentido esta versión en una entrevista a 'Estudio Estadio' emitida en la primera edición del Telediario de 'TVE' asegurando que la patronal no dio ningún tipo de autorización para llevar a cabo dicha operación. “No es verdad. LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK", unas declaraciones que se ampliarán esta noche a partir de las 22:45 horas en 'Teledeporte'.
