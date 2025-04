Tebas ironiza el caso Olmo: "Según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, sacó pecho en la presentación del Informe Económico de Laliga de la temporada 2023/2024. La competición española volvió a superar los 5.000 millones de ingresos, una barrera conseguida a través de los ingresos por partido, que permite volver a los niveles previos a la pandemia. E insistió en que la política de los clubes españoles nunca será la de grandes fichajes.

Volvió a criticar la Premier por su "derroche", pero sobre todos los temas, el Barça fue el centro de su comentario: la inscripción de Dani Olmo, el gasto en fichajes y las nuevas reglas que permitirán, por ejemplo, una renovación sencilla de Lamine Yamal.

El Barça es un "ejemplo"

“Destaco que somos una Liga sostenible. Quitando los efectos de las palancas, que fueron ingresos muy puntuales en el Barcelona, demuestra que no estamos en pérdidas elevadas”, empezó el máximo mandatario de LaLiga, lanzando un dardo al conjunto azulgrana que después fue corrigiendo.

“No me sorprende la posición. Demuestra que no solo fichando y fichando se consiguen los éxitos deportivos, como parece en la Premier. Sin hacer esas barbaridades de inversión en jugadores se pueden conseguir éxitos deportivos", dijo sobre la temporada culé. Para Tebas, el Barcelona "tiene una plantilla con un valor extraordinario", que, a su juicio, ha conseguido gracias a invertir en cantera.

"Puede ganar las tres competiciones y puede que no. Recuerdo que el Madrid jugó cinco finales y no las ganó... Queda Liga y vamos a ver la final de Copa y las semifinales de Champions”, reflexionó. Pero desde LaLiga no habrá tregua en lo que consideran como la clave de su gestión, un férreo control económico que, sin embargo, han relajado con diferentes medidas que flexibilizan los fichajes, como el hecho de poder disponer de un tiempo para ajustarse al fair play.

“Se basa en un hecho novedoso, que las licencias no se cancelaron. Según el CSD, las licencias continuaron. Por tanto, según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid”, criticó Tebas cuando fue preguntado sobre la decisión tomada por el órgano gubernamental. Una medida a la que se ha opuesto públicamente, pero que ha tenido que acatar.

"¿Palcos VIP? Se los ha quitado el auditor"

No se terminarán las vigilancias de los límites, como se evidenció en la pregunta dirigida al presidente de LaLiga sobre si el Barça será capaz de alcanzar la norma 1:1. “Habrá que preguntárselo a ellos. Es un club que sabe lo que tiene que hacer. Esperemos que no lo hagan a 48 horas del cierre de mercado para no encontrarnos con sorpresas. Tienen un equipo preparado para estar en la norma 1:1 lo antes posible”, advirtió.

En relación a los 'palcos VIP' del nuevo Camp Nou, que han sido puestos en tela de juicio por LaLiga, Tebas aseguró: "Se lo ha quitado el auditor al Barcelona. A día de hoy no cuenta la venta de esos palcos. Son ellos los que lo determinan... No soy auditor, no sé cuál es la filosofía o la norma”.

Finalmente, cargó contra Flick y otros entrenadores por su queja sobre los horarios: "Hay que recordar a Flick, que ha sido muy duro, que se queje a la UEFA. ¿Por qué siempre somos las ligas nacionales los culpables? ¿Por qué no se queja a la UEFA? Que se lo pongan el miércoles. Nosotros tenemos que defender a los 20 clubes de Primera y 22 de Segunda".