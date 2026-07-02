Tebas insinúa el regreso del Barça al 1:1: "Yo creo que sí. Que lo digan ellos"

Apenas un día después de asistir al Auditori 1899 como invitado institucional a la toma de posesión de Joan Laporta, Javier Tebas sigue dando titulares en clave Barça. El máximo dirigente de LaLiga, desde los cursos de verano de la Universidad Complutense, en San Lorenzo de El Escorial, se pronunció sobre la situación económica de la entidad y su capacidad para operar con normalidad en el mercado.

Tebas aseguró que, a su juicio, el Barça estaría actualmente en disposición de cumplir con la regla del 1:1, aunque evitó dar una confirmación categórica. "Yo creo que sí. Que lo diga el Barça. Nosotros se lo comunicamos a ellos, ellos sabrán. No lo sé, lo lleva el departamento de Control Económico", respondió al ser preguntado por la situación del club, dejando entrever que, con la información de la que dispone LaLiga, el escenario es favorable.

El Barça, precisamente, acaba de cerrar el ejercicio económico con varias operaciones encaminadas a recuperar la normalidad financiera. Entre ellas destacan el ingreso de 14 millones de euros procedentes de la reventa parcial de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou y la venta de Ansu Fati al Mónaco, movimientos que el club considera fundamentales para presentar unas cuentas en positivo.

Con el posible fichaje de Julián Álvarez por el Barça durante este mercado, Tebas recordó cómo funciona el mecanismo del control económico, insistiendo en que el importe de un fichaje no computa íntegramente en un solo ejercicio, sino que se amortiza durante los años de contrato del futbolista: "Cuando se ficha un jugador, si tú pagas 100 millones, se amortizan. Para el 'Fair Play', si tú fichas 100 y está a 5 años, cuentan 20. Y lo otro que suma es la ficha que tenga el jugador. Imagínate que por 150 millones, que será un gran jugador, te cuentan cada año 35 millones", apuntó, sin contar, eso sí, el salario del futbolista, que también computa en el ejercicio.

Normalidad institucional

El presidente de LaLiga también quiso restar importancia a las suspicacias surgidas tras su presencia en la toma de posesión de Laporta, especialmente después de que el presidente blaugrana le definiera públicamente como un "amigo". Tebas dejó claro que mantener una buena relación institucional con el Barça no condiciona en absoluto las decisiones del organismo que preside: "No hay por qué ocultar cuando hay buenas relaciones".

De hecho, aseguró que acudiría igualmente a un acto similar del Real Madrid si Florentino Pérez volviera a ser proclamado presidente, defendiendo que las diferencias entre instituciones no deben impedir el respeto institucional ni el diálogo entre clubes y LaLiga.

Otro de los asuntos sobre los que fue cuestionado fue el informe que el Real Madrid ha remitido a la UEFA en relación con los arbitrajes durante los años del caso Negreira. Tebas reconoció que tiene interés en conocer su contenido, aunque aprovechó para lanzar un mensaje contundente.

Según explicó, si hay dos clubes que difícilmente pueden presentarse como perjudicados por el arbitraje son precisamente el Real Madrid y el FC Barcelona: "Lo que tengo muy claro es que si alguien no se puede quejar en estos países, estos años, de los arbitrajes son el Real Madrid y el Barcelona", aseguró.