Tebas: "Florentino Pérez no se entera de la misa la mitad con el 'caso Negreira'"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, negó la semana pasada ante la jueza que durante su primer mandato al frente del club se pagara al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero, para los árbitros favorecieran al equipo, pues el Barça "era un ejemplo en el mundo" por los jugadores que tenía. La entidad desembolsó un total de 7,5 millones de euros durante 18 años a Enríquez Negreira y su hijo por los informes, en ocasiones verbales, que realizaban de los colegiados antes de los partidos que le vinieron heredados del anterior presidente del club, Joan Gaspart.

Durante el cóctel de Navidad del Real Madrid, Florentino Pérez volvió a referirse al 'caso Negreira' como "el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional" y señaló directamente a la RFEF y a LaLiga por su "comportamiento y pasividad". En una entrevista concedida al podcast 'Misión 2050', el presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió al presidente del club blanco arremetiendo contra él.

"El presidente del Madrid no se entera de la misa la mitad de este tema. Lo ha dicho porque hubo un interrogatorio a Laporta y LaLiga en su turno hizo una pregunta. Pero claro, los que somos abogados en el ámbito penal interrogatorio sabemos que primero pregunta el juez, después el ministerio fiscal, después el primero que se ha personado, después el siguiente y después el siguiente. Nosotros éramos los terceros que nos habíamos personado, preguntó el fiscal e hizo 19 preguntas. Ya tiró bastante el tiro. Después un árbitro hizo dos y nosotros una. Ya no quedaban preguntas y el último que preguntó fue el abogado del Real Madrid. Por cierto, ¿por qué fue el último que preguntó? Porque fue el último en personarse, que le costó dos meses en personarse. Porque entonces el Barcelona era aliado por la Superliga y tenía dudas de personarse. Ahora que se ha ido de la Superliga se las da de paladín. Pero es que encima las doce preguntas que hizo ya las habían respondido Luis Enrique y Valverde en las preguntas anteriores. Todo es un teatro, una falacia", explicó en el citado espacio.

Pero su respuesta no se quedó ahí. "Los que llevamos el caso a la Fiscalía fuimos nosotros, no el Real Madrid. Y yo he sido el primero que he dicho que ahí hubo corrupción deportiva, pero no el que pretende el Real Madrid, un victimismo ahora mismo cuando no le pitaron el penalti del domingo por Negreira. La estrategia que tiene Florentino Pérez, yo soy madridista hibernado, es que no quiere que LaLiga funcione, porque para sus proyectos de Superliga quiere una Liga débil. Si hay una Liga débil entonces tendrán sentido sus proyectos. Él quiere volver a lo que éramos hace 12 años. Ya viste su concepto del fútbol: déjanos a los grandes hacer lo que queramos y ya os daremos a los demás lo que queramos. Eso sí va contra la propia esencia del fútbol, no el partido de Miami", añadió.