Tebas: "No sé como está el fair play del Barça"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, está ya en Jeddah, donde este domingo se juega la final de la Supercopa, partido en el que se enfrentarán el Barça y el Real Madrid. Desde allí, ha repasado la actualidad del fútbol español y también ha hablado del Barça. Sigue el club azulgrana fuera de la regla 1-1, lo que dificulta que vaya al mercado, aunque esperan desde el club azulgrana en estar en ella el próximo verano.

"No sé como está el fair play del FC Barcelona porque no estoy al día de esas cuestiones. Somos más de 800 empleados, no sé como está ni he preguntado. Con Laporta, hablo por teléfono, he tenido la oportunidad de saludarlo en Jeddah, pero no hemos profundizado en ninguna cuestión", ha dicho el presidente de LaLiga.

Tebas ha hablado también sobre el Clásico que se jugará este domingo en Jeddah: "LaLiga siempre está contenta de que jueguen la final los dos equipos que han ganado antes sus partidos y si es un Real Madrid - Barça, que es uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo y encima siendo partido oficial, bien. Estos clubes hacen grande a la Liga y a la Supercopa. Son compatibles, hubo una época que se quiso que no lo fuesen, pero lo son, estamos encantados". Recado del presidente de LaLiga al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales.

La relación entre Tebas y Rubiales era inexistente. Ello hizo que Tebas criticase la disputa de la Supercopa en Arabia Saudí. "No fui crítico con que la Supercopa saliese de España. Me parecía una idea correcta y en aquellos tiempos dije que no era el país más adecuado. En cambio, ahora, después de muchos años viendo y visitando Arabia Saudí y por el empuje que están poniendo, creo que es un lugar muy adecuado para hacerla".

Tebas, que ha dejado claro que seguirá insistiendo en llevar un partido de la Liga fuera de España, "aunque no será un Clásico, eso es imposible", ha querido también quitar hierro al incidente entre Simeone y Vinicius de la segunda semifinal de la Supercopa: "Los jugadores y los entrenadores están a muchas pulsaciones en los partidos, más en partidos como el de ayer. Hay que entender que son situaciones y nada más, como dice Simeone son cosas que pasan en el campo y no pasa de la anécdota. Pasan cada fin de semana".