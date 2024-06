Tebas explica al Barça cómo fichar con normalidad

Javier Tebas, presidente de LaLiga, participó en el ISDE Sports Convention, un evento de alcance mundial relacionado con el derecho y el deporte. El dirigente aprovechó para hablar de todo lo que rodea a la competición que lidera y, por supuesto, de la llegada de Mbappé al Real Madrid o la situación económica del Barça y sus soluciones.

El máximo responsable de la patronal se mostró optimista, algo que ya ha exhibido en los últimos días, siempre que ha tenido ocasión para hacerlo, alrededor de las opciones que tiene el club que preside Joan Laporta para acudir al mercado de fichajes con plenas garantías. Cuestionado por si pudiera haber algún problema con la inscripción de Kylian en el Real Madrid, respondió sin entrar al detalle: "No, no estoy en el día a día del control económico, pero el Real Madrid tiene una excelente situación económica, una excelente situación de deuda y no tiene ningún problema".

En cambio, sí exhibió estar muy al día del control económico cuando se le habló del Barça, pendiente de regresar a la popularmente conocida como norma 1:1 que permite invertir todo aquello que se ingresa. Es decir, la normalidad: "Si hace las opciones que está haciendo, que las está haciendo y pueden ser factibles, pero eso ya depende de la gestión de ellos, creo que podrían hacerlo. Pero tienen que culminar las opciones que tienen entre manos".

Por el buen camino

Además, Tebas comentó que el Barça va informando de sus pasos: "Vamos teniendo conocimiento, el departamento de control económico con los especialistas del Barcelona. Como con todos los clubes, hay un contacto semanal, casi diario (en el caso del Real Madrid, según su respuesta anterior, no debe ser así). Y cuentan cómo van haciendo. Yo tengo la sensación de que van por buen camino, lo que pasa es que hay que culminar las cosas. Pero van por buen camino, sí".

El presidente de LaLiga está seguro de que "el Barcelona mantiene una masa salarial adecuada a lo que tiene que ser el Barcelona, le falta compensar la operación con la compañía que no les fue muy bien. Yo creo que si adecuan esa operación y alguna operación que hagan, estarán en el 1/1".