Tebas: "¿Quién dice que Xavi no se quedará en el Barça?"

Han pasado casi 48 horas desde que Xavi anunciara que dejará el banquillo del Barça el próximo 30 de junio. Una decisión que no solo ha convulsionado al club blaugrana y su entorno, sino que ha traspasado fronteras. El mundo del fútbol ha quedado consternado ante la complejidad y voracidad de la entidad culer, cuya insoportable presión se ha llevado por delante no a un técnico cualquiera, sino al futbolista que ha defendido la zamarra blaugrana en más partidos en los 125 años de historia del club (779).

Conociendo su predisposición a dar su opinión sobre cualquier tema, era extraño que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no se hubiera pronunciado todavía. Lo ha hecho este lunes, durante la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). Y como suele ocurrir con el máximo representante de la patronal del fútbol, no ha dejado indiferente a nadie.

Tanto es así, que Tebas ha dejado la puerta abierta a que Xavi reconsidere su decisión y continúe ocupando el banquillo blaugrana la próxima temporada. "Ha pasado hace tan poco que no he podido pensar mucho en ello. Son decisiones que pasan en los clubs, que unas van y otras vienen", empezó divagando el presidente de LaLiga, antes de lanzar la bomba: "Queda mucho hasta el 30 de junio y ¿Quién dice que no se quedará en el Barcelona? Tenemos que esperar".

Tebas relativizó lo ocurrido en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Villarreal: "Es lo que refleja cuando hay crisis deportivas, que las hay en todos los clubs, estés bien o mal económicamente. El Barça es un equipo que aspira a ganar siempre todo y es una frustración para un entrenador no conseguirlo. No hay que sacar las cosas de lo que suele pasar cuando no funciona deportivamente".

"El Barça volverá a la normalidad"

Tebas tampoco evitó hablar de la situación en la que se encuentra el club blaugrana. Y lo hizo para reiterar que están haciendo los deberes en el apartado económico: “Se habla de inestabilidad y el Barça no es lo que ha sido otras temporadas en el aspecto económico a la hora de fichar. Ya volverá a la normalidad. En ese camino lo están haciendo bien".Y también relativizó la crisis deportiva en la que se ha instalado en este inicio de 2024: "En el tema deportivo, no todo el mundo va a ganar siempre todo. Hay clubes difíciles de ganar, cuesta sacar los partidos. No hay que hacer un drama de todo esto”.

El presidente de LaLiga tambien se mostró condescendiente con las duras palabras del presidente del Barça, Joan Laporta, en las que denunciaba que la competición estaba "adulterada" por las decisiones arbitrales y del VAR a favor del Real Madrid: “Son cosas que dice Laporta después de unos arbitrajes complicados y ya se le pasará. Los seres humanos tienen derecho a desfogarse. No hay que darle más importancia de la que hay”