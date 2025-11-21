Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente disciplinario de carácter "muy grave" contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por la presunta divulgación de información confidencial del FC Barcelona, según confirmaron varias fuentes oficiales. La denuncia fue presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que acusa a Tebas de revelar datos sensibles relacionados con la operación de los palcos VIP del Spotify Camp Nou.

El origen del conflicto se remonta al 2 de abril de 2025, cuando LaLiga publicó un comunicado —retirado días después de su web y redes sociales— en el que se aseguraba que el Barcelona no había registrado a tiempo en sus cuentas 100 millones de euros procedentes de la venta de 475 asientos VIP. La reacción del club fue inmediata: el Barça denunció públicamente que Tebas había vulnerado el deber de confidencialidad y que nunca había autorizado la difusión de esa información económica.

Tebas, presidente de LaLiga / SERGIO PEREZ / EFE

La denuncia remitida al CSD, más tarde elevada al TAD, no se limita únicamente a los datos sobre los palcos VIP. Según Galán, Tebas habría revelado también detalles sobre el cambio de auditor del club, así como información relativa al patrimonio del Barça y comunicaciones internas mantenidas con el propio Consejo Superior de Deportes. Además, se incorporó al expediente una reunión entre Tebas y directivos del Athletic Club en el contexto del interés rojiblanco por Nico Williams, en la que supuestamente se habrían compartido estados financieros provisionales o auditorías internas del Barcelona sin autorización, ampliando así el alcance de la acusación.

Dieciocho socios del Barça se sumaron a la denuncia

La denuncia cuenta con el respaldo de 18 socios del FC Barcelona, que se sumaron formalmente al procedimiento. El CSD consideró que existían motivos suficientes para trasladar el caso al TAD, que ahora ve indicios de vulneración del deber de confidencialidad contemplado en el reglamento presupuestario de LaLiga.

Florentino, presidente del Real Madrid / Javier Lizón / EFE

Si se confirma la infracción, las sanciones a las que podría enfrentarse Tebas van desde una amonestación pública hasta una inhabilitación de entre dos meses y un año, e incluso la destitución como presidente en el escenario más grave. El caso añade presión institucional sobre el dirigente, que ya fue sancionado anteriormente por el TAD en 2024 con una amonestación a raíz de otra denuncia —en aquel caso, presentada por el Real Madrid— por la revelación de información en actos de la asamblea de LaLiga.