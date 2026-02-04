Tebas y una delegación china visitan al Barça

Últimos días con la agenda apretada para el todavía presidente del FC Barcelona Joan Laporta. Tras acompañar ayer al equipo en el partido ante el Albacete en el Carlos Belmonte, el máximo mandatario de la entidad barcelonista estuvo este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para acometer otro encuentro institucional importante.

El presidente de la Liga, Javier Tebas, acudió al cuartel general azulgrana junto con una delegación china para reunirse con la directiva del Barça. SPORT cazó a Tebas en el aeropuerto del Prat alrededor de las 14:00, desde donde se trasladó a Sant Joan Despí y allí se encontró con representantes del país asiático para esta reunión para trazar nuevos lazos y colaboraciones con una potencia mundial, sobre todo a nivel tecnológico.

CLIMA MENOS TENSO

La relación actual entre el Barça y el máximo organismo del fútbol español se ha destensado bastante y ahora se puede afirmar que el trato es bastante fluido. Hubo un tiempo de mucha animadversión, sobre todo con los problemas para inscribir y con el 'fair play', pero ultimamente parece que el clima es mucho menos beligerante.

Laporta saluda a Flick en una imagen reciente / EFE

Laporta habló tras el encuentro en Albacete para los micrófonos de TV3 e hizo referencia a este compromiso y a los días que le quedan hasta que dimita en la junta del próximo lunes. "Según tenga la agenda iré o no a los cuartos de final de la Copa de la Reina. El femenino siempre está muy bien atendido con los directivos, con Xavi Puig. Quizás sí será mi último desplazamiento. Con el primer equipo masculino seguro. Tengo ganas de volverme a presentar y por eso debemos hacer este movimiento".

Fuentes consultadas por SPORT añadieron que se trata de un foro privado entre organismos deportivos de España y China.