Tebas deja el balón en el tejado del Barça por el Caso Messi

El presidente de LaLiga, cuestionadosobre el regreso del argentino, dijo: "la pregunta es para el Barça" El Barça sigue pendiente del plan de viabilidad mientras el futuro de Messi parece cada vez más cerca de Arabia

Javier Tebas ha vuelto a referirse a la posibilidad de que Leo Messi regrese a LaLiga. Cuestionado sobe el asunto, el presidente de LaLiga ha dejado la pelota en el tejado del Barça. "¿Messi? Esta es una pregunta para el Barça, no para mí".

El club azulgrana sigue pendiente de que LaLiga dé luz verde a su plan de viabilidad. De ser así, el Barça estaría en condiciones de poder hacerle una propuesta formal a Messi. Ocurre que, incluso así, este plan de viabilidad estaría sujeto a decisiones que no dependen del club como la posición de algunos jugadores ante posibles traspasos. En este sentido, no está claro que futbolistas como Ferran Torres, Ansu, Kessie o Raphinha estén por la labor de salir del club.

رداً على سؤال معرض الكرة

هل سيعود ميسي لبرشلونة ؟

تيباس : هذا الامر يعود لبرشلونة وليس لي . pic.twitter.com/AtMkzU77IK — معرض الكرة (@iraqfpg) 4 de junio de 2023

Una situación compleja que deja en 'stand by' un posible regreso de Messi. Es más, en las últimas horas en Arabia se da por hecho que el argentino dará el sí definitivo en los próximos días. En el Barça, a través de la figura de Xavi, insisten que ahora mismo dependen más de la voluntad de Leo que de otra cosa.

El egarense ha insistido en la última semana que para él la vuelta de Messi es una prioridad en la planificación deportiva. "Me gustaría mucho que volviera Leo. Él lo sabe y ya he hablado de él. Depende un poco de él. Estoy expectante y me haría especial ilusión que volviera. Allá donde ha ido, le han ido bien las cosas. Nos podría ayudar en muchas cosas, pero es una decisión más suya y entendería cualquier escenario. Como culé también me gustaría mucho", dijo en la última rueda de prensa.