Tebas defiende el partido en Miami ante las críticas de la Comisión Europea

El sueño de Javier Tebas de llevar a cabo un partido de LaLiga fuera de las fronteras españolas no deja de ganarse detractores. El pasado 11 de agosto se confirmaba que el Villarreal-Barça era el encuentro elegido para disputarse en Miami. La RFEF dio el visto bueno para que la petición se elevase a la UEFA y a la FIFA y desde entonces las críticas han sido incesantes. Tras el rechazo del Real Madrid y la AFE, ahora se suma la Comisión Europea.

El comisario europeo de Justicia Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte Glenn Micallef ha expresado su decepción por "las propuestas de celebrar partidos de liga nacionales fuera de Europa". El político del Partido Laborista de Malta ha revelado también que ha hablado con Ronan Evain, director ejecutivo de 'Fans Europe' para transmitirle su apoyo y dejarle claro que estará del lado de los aficionados.

Micallef ha defendido que "las competiciones europeas deben jugarse en Europa" y que los clubes fuertes y comunitarios son la base del Modelo Deportivo Europeo. "Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición", sentencia a través de sus redes sociales.

Por su parte, Javier Tebas no se ha quedado callado ante las declaraciones del comisario europeo de Deporte. Sin embargo, lejos de arremeter duramente como en otras ocasiones, el presidente de LaLiga se ha mostrado más tibio y dialogante y ha puesto el foco en defender su iniciativa: "Entiendo la preocupación, pero conviene poner las cosas en su justa medida: hablamos de 1 partido de 380. En muchos países del mundo viven miles de aficionados, también europeos, que tienen derecho a ver a sus equipos en directo al menos una vez", dice.

Además, ha apuntado al agravio comparativo respecto a otras competiciones: "Me sorprende que no haya tanta alarma con proyectos como la liga europea NBA-FIBA —que sí rompen de raíz el modelo deportivo europeo— o con la piratería, que está llevando a la ruina a muchas competiciones profesionales. ¿De verdad un único partido de 380 es el gran problema?", acaba Tebas.

Los siguientes pasos para la celebración del partido

En todo caso, la viabilidad de la propuesta se encuentra ahora mismo a expensas de la decisión de UEFA y FIFA. En caso de que ambas entidades diesen el visto bueno a la celebración del partido en tierras estadounidenses, luego podría pasar por la Asamblea de LaLiga, aunque Tebas aseguró que "veremos si es motivo para llevarlo a debate", por lo que no podría ser imprescindible. Por su parte, el CSD estudia si tiene competencias para bloquear la iniciativa, tal y como afirmó José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo.