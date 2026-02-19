Tebas defiende al Barça por el caso Negreira: "No compraron árbitros"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que no está de acuerdo en el que el Barça pagara árbitros para tener influencia en determinados partidos. Para Tebas, este caso no tiene recorrido por la vía penal: "Estamos en un estado de derecho y las normas son las que son. Ya fuimos los primeros en ir a la fiscalía, no fue el Real Madrid, y hemos seguido estando de acuerdo con Derecho. Y luego hay un tema de Ley del Deporte que yo no lo hago, que hay una prescripción a los tres años de los hechos. He abogado porque las prescripciones de este tipo de delitos sean de muchos más años. Pero lo que también está claro es que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato", señaló a 'ABC'.

Ante la insistencia sobre Negreira, se le preguntó a Tebas si el Barça pagó por algo en todo este tema: "Y me lo vas a decir a mí que somos los que estamos personados y los que dijimos que esa conducta debería ser condenada con una sanción deportiva. Pero otra cosa es el ámbito penal. Y decir que se compraban árbitros y que si no le pitan un penalti a Vinicius en Pamplona era culpa de Negreira, como si no me equivoco dijo Florentino en una asamblea de socios... Con eso estoy absolutamente en contra, porque no es así. Los hechos se tienen que juzgar, se están juzgando y la Justicia en el ámbito penal va a decidir lo que hay, si hay figura delictiva o no".

Tebas también se congratuló por la postura del Barça en la Superliga y señaló que ni él ni la LaLiga han hecho concesiones para que Laporta decidiera abandonar ese proyecto: "No, yo no he cedido nada. Absolutamente nada. Hace un año el tema Olmo LaLiga lo llevó hasta el final, y fue el Consejo Superior de Deportes, dicen que con la ayuda de Florentino, bueno lo dice Florentino y así se lo manifestó el año pasado al Barcelona, el que consiguió que pudiese jugar. No fue LaLiga. Nosotros intentamos mantener una relación educada y cordial con el Barcelona, que se ha dado cuenta del trabajo que hacemos y recientemente hasta ya ha presentado unos grandes números y compañías importantes que lo valoran y lo tienen donde tiene que estar".

Javier Tebas se ha pronunciado al fin sobre la polémica por la cancelación del partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo. El presidente de LaLiga lo ha hecho en una entrevista con el diario ABC, y asegura que el Rayo Vallecano ya tenía planeado cambiar el césped "hace dos meses". "Tampoco voy a estar entonando el mea culpa de las cosas que hacemos mal", dice el presidente de la patronal.

"No es negligencia ni debilidad de LaLiga. El campo de Vallecas tendrá muchas otras cuestiones de infraestructura que ya se le han advertido al Rayo en varias ocasiones y hay un reglamento de estadios nuevo desde hace un año y medio al que se tiene que adaptar y que el tiempo va pasando... Pero lo del césped ha sido una programación que tenía el Rayo desde hacía más de dos meses para cambiarlo y ponerlo en condiciones y le ha tocado la lluvia y no lo ha podido terminar para dejarlo en condiciones para jugar. En este caso no veo ni negligencia del Rayo ni negligencia de LaLiga, pero aquí se cae una señora de la limpieza limpiando la escalera y es culpa de LaLiga y de Tebas", asegura el presidente de LaLiga.

"Deberíamos intentar que el estadio del Rayo esté en mejores condiciones ya en estas fechas, porque llevamos tiempo con esa pelea... Que los clubes mejoren todavía más en el tema de la estrategia digital... Que la mejora de infraestructuras llegue a muchos más estadios... Hace cuatro años era impensable que estas cosas pudiesen ser, pero bueno, a mí me gustaría que se hiciese más rápido y se tuviese más. Y luego, siempre es mejorable todo, claro que sí, pero tampoco voy a estar entonando el mea culpa de las cosas que hacemos mal. Ya se encargan otros de engrandecerlas", zanjó.