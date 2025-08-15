Tebas confía en las inscripciones: "A 31 de agosto todos tienen los deberes hechos"

Una de las grandes críticas que recibe LaLiga por parte de muchos aficionados es el tema de las inscripciones. La competición arrancó con el Girona 1-3 Rayo Vallecano y la gran mayoría de equipos no tienen a sus jugadores inscritos. De hecho, el Levante hasta el pasado jueves solo tenía a tres futbolistas en la lista.

Javier Tebas atendió a Radio Nacional en una entrevista y habló sobre este tema. Cuando le preguntaron si la Liga iba a levantar la mano para facilitar las inscripciones, el presidente dejó claro que las normas son el que son: "Hay un reglamento que los clubes conocen desde hace tiempo. Siempre pasa algo. A 31 de agosto todos o casi todos tienen los deberes hechos. Muchas salidas se producen en los últimos quince días, no es nada raro. A mí me gusta hablar con otras competiciones. Hoy la Bundesliga, la liga más similar a la nuestra, con unas normas de control económico similares a las nuestras, tiene más o menos las mismas salidas".

"Como hacen las personas civilizadas, ir a los tribunales"

Uno de los casos más sonados con las inscripciones fueron los de Dani Olmo y Pau Víctor. Los dos futbolistas del Barça sufrieron de lo lindo la temporada pasada para poder jugar tanto al inicio del año como tras el mercado de invierno. De hecho, el Barça tuvo que recurrir al CSD para que sus dos futbolistas pudieran vestir su camiseta. Pero Tebas cree que la situación actual no tiene nada que ver: "No son los mismos casos. La resolución del CSD con Olmo no fue por el control económico, no tenía que ver con el Fari Play Financiero. Dijo que era un tema de la Liga y que no iba a entrar en esto. Sí, me sorprende eso que pasó. Por eso fuimos a los tribunales, porque no estábamos de acuerdo con esta resolución y espero que nos dé la razón. Como hacen las personas civilizadas, ir a los tribunales".

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo celebra después de marcar un gol. / EFE

El FC Barcelona a estas horas sigue sin tener a ninguno de sus fichajes inscritos. Joan García y Rashford esperan con paciencia para poder estar en la primera jornada de Liga ante el Mallorca en Son Moix. Los culés han hecho esfuerzos para poder tenerlos en el inicio liguero renovando a Kounde, vendiendo los derechos de Trincao y con la baja de larga duración de Ter Stegen.

Tebas cree que puede haber una sorpresa: "Yo solo digo que puede haberla. Porque siempre hay clubes que tardan más en inscribir. Es una norma que los clubes aprobaron y siguen aceptando porque se prima la sostenibilidad".