Tebas: "El Barça debe reducir 200 millones"

El presidente de LaLiga explicó que han llegado a esta conclusión "con la propia información que proporciona el FC Barcelona" Javier Gómez, alto ejecutivo del organismo, aclaró sobre las palancas que "han permitido pagar esta temporada, pero no los gastos de la siguiente"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, compareció ante los medios de comunicación para explicar los límites salariales de los clubs y se mostró contundente con el FC Barcelona: "Tiene que reducir sobre 200 millones".

Tebas argumentó que "el saldo de 200 millones de euros es con la propia información que proporciona el FC Barcelona. El propio presidente Laporta habló de pérdidas de 93 millones de euros de pérdidas por el traslado a Montjuïc. Costes de plantilla, COVID que no fue computado...".

Por su parte, Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, añadió que "los 470 que dijo Mateu Alemany cuadra con el coste de plantilla deportiva del primer equipo. Le sumas los 108 millones de no inscribible, gastos, etc y sale que faltan más de 200 millones. Y ya no contamos a Griezmann y Piqué, ya está descontado por el mercado".

Gómez siguió su exposición comentando que "el Barça ha hecho operaciones no recurrentes (palancas) que le han permitido pagar los gastos de esta temporada, pero no la de la siguiente. O incrementas tus ingresos o si no lo consigues, reducir tus gastos, o una mezcla de las dos".