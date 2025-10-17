FC BARCELONA
Tebas: "La afición de Estados Unidos merece ir a ver a su equipo en directo"
El presidente de LaLiga defiende su decisión, alegando que "el 42% de los ingresos audiovisuales provienen de fuera de España"
El próximo 20 de diciembre, Villarreal y Barça se medirán en Miami en el primer encuentro liguero fuera de España. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido su decisión, alegando en una entrevista a 'Fox Sports' que "es un respeto que merece la afición del fútbol español en Estados Unidos, que pueda ir a ver a su equipo en directo al Hard Rock Stadium".
El mandatario ha anunciado que solo tiene pensado "disputar un partido fuera de España al año", como consecuencia del alto seguimiento que tiene LaLiga en el extranjero. "El 42% de los ingresos audiovisuales proviene de fuera de España, por lo tanto, hay que tener un respeto importante", explicó Tebas, quien llevaba años intentando trasladar partidos a otros países. "Han sido varios proyectos fallidos desde que empezamos en 2018, pero esta vez se cumplen los requisitos", apuntó el presidente de LaLiga.
Asimismo, Tebas ha aprovechado para publicitar el partido, destacando el buen hacer del Villarreal en este inicio de temporada. "Vamos a jugar un partido oficial con todo lo que ello conlleva: puntos en juego. Encima este año sospecho que con un Villarreal muy competitivo en la parte alta de la tabla", mencionó el mandatario.
El presidente de LaLiga, en el cargo desde abril de 2013, no descarta nuevos desafíos una vez concluya su actual mandato, en 2027. "Siempre he dicho que soy un gran amante de Hispanoamérica, así que me lo pensaría (ser presidente de la Liga mexicana). No le diría que no a ciertos proyectos, porque soy un hombre de retos y organizar o cambiar el fútbol mexicano sería un reto", sentenció Tebas.
