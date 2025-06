Tebas advierte al Barça sobre los fichajes

Javier Tebas repasó la actualidad del fútbol español tras la final de LaLiga FC Futures de Villarreal, en la que el RCD Espanyol se ha proclamado campeón. Entre muchas otras cuestiones, el presidente de la patronal valoró la situación económica del FC Barcelona y aseguró que el club blaugrana "sabe lo que tiene que hacer para hacer grandes fichajes".

"El FC Barcelona sabe lo que tiene que hacer para hacer grandes fichajes. Sabe los deberes que tiene que cumplir para poder operar con normalidad en el mercado. Esperemos que haga los movimientos que tiene que hacer y que consiga a los jugadores que quiere", declaró el presidente de LaLiga en su atención a los medios de comunicación.

En otro orden de cosas, Tebas también explicó que, según su punto de vista, Vinicius no puede estar descartado en la carrera hacia el Balón de Oro: “La temporada no ha terminado para Vinicius. Para muchos sí, pero él aún tiene el Mundial de Clubes. El inicio de temporada estuvo bien. Igual no al nivel del año pasado, cuando todos esperábamos que ganara el Balón de Oro, pero ha estado bien”.

Uno de los favoritos al premio al mejor jugador del mundo es Lamine Yamal. Aunque el máximo dirigente de LaLiga consideró que el genio de Rocafonda sería un merecedor ganador del trofeo, también quiso acordarse de otro futbolista del Barça. “Raphinha está al nivel de Lamine Yamal, pero hay momentos que tienes que destacar a alguien. Lo importante de Lamine es que demuestra que jugadores formados en casa, como Leo Messi, pueden ser 'cracks' mundiales. Le queda mucho recorrido para consolidarse como estrella, pero a día de hoy es uno de los mejores del mundo”.

Tebas también se refirió a la petición del Barça de jugar fuera de casa las primeras jornadas de la Primera División española 2025/26. "No es un tema polémico. A todos los clubes, cuando están reformando su estadio, se les deja empezar más tarde. Lo importante es que empiecen todos a la vez, porque la primera jornada es emblemática. El Mundial de Clubes no es consecuencia de una remodelación. Aquí es que se aplacen partidos de equipos importantes. Esto hace daño".