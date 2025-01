Tebas abre la puerta a jugar el clásico en el extranjero

El asunto del Barça-Madrid de la Jornada 35 de la Liga EA Sports está más caliente que nunca. Recientemente, ya se informó que una de las opciones que baraja el club presidido por Joan Laporta es llevar el partido al extranjero. Y se estarían estudiando estadios europeos en los que no haya partido el fin de semana del 11 de mayo.

Se termina la cesión de Montjuïc el mes de abril y, a priori, no estaría disponible ya para el mes de mayo. En ese sentido, y para curarse en salud en el caso de que el nuevo Spotify Camp Nou no llegue a tiempo, una de las alternativas es esa. Algo que debe contar con el vistobueno del Madrid y de la Liga.

SE PRONUNCIA TEBAS

Javier Tebas, presidente de la competición, ha hablado en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) sobre varios asuntos, incluido el del clásico. "A nosotros no nos ha comunicado nada y sé lo mismo que vosotros, lo que he podido leer y nada más. Se habla incluso de fuera de España y estas cosas. No sabemos nada. De hecho, si hay un problema que ha pasado otras veces de fuerza mayor en otros estadios por las obras siempre han jugado equipos fuera de su estadio".

¿Sería viable? "Tendría que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría". Respecto a las quejas de los clubes por el caso Olmo, Tebas comenta que "tienen razón. Si nosotros como Liga estamos planteando los recursos correspondientes es porque creemos que no se ha tomado una decisión adecuada a derecho como corresponde".

No cabe la impugnación de los partidos que juega Olmo

Sobre si se podrían impugnar los encuentros que está jugando el egarense, Tebas asegura que "en el ámbito del derecho deportivo cuando un jugador tiene licencia, y en este momento Dani Olmo tiene licencia para jugar, no cabe la impugnación de partido, aunque después nos puedan dar la razón".