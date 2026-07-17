El TCE da la razón a Marc Ciria y abre la puerta a la repetición electoral en el Barça

El Tribunal Català de l'Esport (TCE) ha estimado el recurso presentado por Marc Ciria contra la Junta Electoral del FC Barcelona por el proceso de validación de avales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de marzo. El organismo entiende que la Junta Electoral debió conceder al líder de Moviment 42 un plazo de tres días para acreditar la validez de las firmas que fueron descartadas, en lugar de invalidarlas directamente.

Ciria presentó un total de 2.845 avales para concurrir a las elecciones, aunque únicamente 2.247 fueron considerados válidos, quedándose a solo 90 firmas del mínimo de 2.337 exigido por los Estatutos del club para convertirse en candidato. Desde el primer momento, el empresario defendió que muchas de las firmas rechazadas presentaban únicamente defectos formales y podían haberse verificado.

Joan Laporta en el momento de ejercer su derecho al voto en las elecciones a la presidencia del Barça / VALENTÍ ENRICH

Pedirá ejecutar la resolución

Según ha podido confirmar SPORT con fuentes cercanas a la candidatura de Moviment 42, el siguiente paso de Marc Ciria será solicitar que la resolución del TCE sea ejecutable y que las firmas descartadas puedan ser revisadas y validadas. El objetivo es conocer cuál habría sido el número real de avales válidos y determinar si, con esa revisión, alcanzaba el mínimo exigido para ser proclamado candidato.

La resolución del Tribunal considera que la Junta Electoral debió aplicar el artículo 48.5 de los Estatutos del FC Barcelona, que contempla la posibilidad de conceder un plazo para subsanar o verificar aquellos avales que presentan dudas antes de excluir definitivamente una candidatura.

La repetición dependerá del resultado

La fuentes consultadas por SPORT sostienen que, si tras la validación de esas firmas Ciria supera finalmente el corte de los 2.337 avales, la candidatura solicitará la repetición de las elecciones al considerar que fue la actuación de la Junta Electoral la que le impidió participar en el proceso electoral en igualdad de condiciones.

En cambio, si la revisión confirma que no alcanzaba el mínimo exigido, el procedimiento quedaría sin consecuencias sobre el resultado de los comicios.

El recurso de Ciria fue admitido a trámite por el Tribunal Català de l'Esport el pasado mes de mayo, después de que la Federació Catalana de Futbol rechazara sus alegaciones. La resolución supone ahora un importante revés para la actuación de la Junta Electoral y abre un nuevo capítulo en torno al proceso que terminó con la reelección de Joan Laporta como presidente del Barça.