Los taxistas convocan una nueva protesta contra el acuerdo entre el Barça y Uber

El Barça y Élite Taxi consiguieron una tregua de cara al Barça-Olympiacos de la Champions, pero los taxistas vuelven a la carga en sus movilizaciones contra el acuerdo de patrocinio que se formalizará este miércoles por la tarde entre la entidad blaugrana y la multinacional estadounidense en las oficinas del club. Élite Taxi ha llamado a sus afiliados a una concentración a partir de las tres de la tarde entre las avenidas Arístides Maillol y Juan XIII aledañas a las instalaciones del Camp Nou para llevar a cabo una protesta.

La convocatoria se anunció a través de las redes sociales en la tarde del martes, una vez que se habían anulado las movilizaciones previstas coincidiendo con el Barça- Olympiacos, y de que el presidente Joan Laporta confirmara que el club sigue adelante con su acuerdo con Uber:

Las fallas del Spotify Camp Nou

Este miércoles por la mañana, el portavoz sindical Tito Álvarez explicó en 'El món a RAC 1 amb Jordi Basté' que acudirán con petardos y que harán sonar los claxon de los vehículos para intentar boicotear el acto. "Necesitamos al menos 200 coches para dejarnos los claxon, los petardos y lo que haga falta, que se preparen". En tono jocoso añadió que "nos vamos a gastar más que las Fallas de Valencia en tracas".

Élite Taxi insiste en catalogar como "pacto de la vergüenza" el acuerdo entre Barça y Uber, empresa con la que mantiene un enfrentamiento de muchos años al considerar que la multinacional del transporte con conductor (VTC) vulnera las normas que las autoridades barcelonesas han establecido para regular el sector del transporte de personas.

Tregua con diferencias

El martes por la mañana se anunció un acuerdo entre el club y los taxistas para frenar las movilizaciones y desde el sindicato se aseguró que habían conseguido el compromiso por parte del Barça de hacer algunas condiciones, como la instalación de diferentes paradas alrededor del Spotify Camp Nou (a semejanza de las del aeropuerto de El Prat o de la estación de ferrocarril de Sants); o la revisión de la documentación aportada por Élite Taxi con los informes y las sanciones que el Institut Metropolità del Taxi (IMT), Guàrdia Urbana y Mossos d'Esquadra han impuesto a Uber, con la posibilidad de retocar algún aspecto del acuerdo con la multinacional del VTC.

A la espera de la nueva Ley del Taxi

Desde el Barça se negó que hubieran hecho concesión alguna -esas paradas ya estarían incluidas en el proyecto aprobado por el Ajuntament y la Guàrdia Urbana- y el propio presidente Joan Laporta ratificó antes del almuerzo de directivas con los representantes del Olympiacos que el acto oficial de presentación del acuerdo con Uber, programado para este miércoles a partir de las 16:30 horas y al que acudirá Pau Cubarsí, se mantenía, así como las condiciones del mismo. Habrá que ver cómo afecta al evento la protesta de los taxistas.

El sector del taxi en Barcelona y su área metropolitanas y las plataformas de transporte con conductor (VTC) están a la espera de que el Parlament de Catalunya apruebe la nueva Ley del Taxi, que está previsto que establezca un nuevo marco para el sector, eliminando las VTC urbanas en Barcelona y reservando este servicio exclusivamente a los taxis.