Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - LevanteMaldiniGaviCeltics - LakersLamine YamalCarvajalMastantuonoLaportaCopa del Rey BaloncestoGuadalajaraMotoGP TailandiaCanceloReal MadridSeguridad SocialPróximo partido BarcelonaCuándo juega AlcarazMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyAlavés - Girona hoyDroClasificación UAE TourClasificación Volta AlgarveClasificación LaLigaDel Toro UAE TourBota de OroMedallas España JJ.OO InviernoAlpinismoLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
Noticia SPORT

Noticia SPORT

FC BARCELONA

Tavares, listo para fichar: pasa reconocimiento médico en Barcelona

El delantero inglés ha superado las pruebas y se incorporará de inmediato al club azulgrana

¡Ajay Tavares, ‘cazado’ pasando el reconocimiento médico en Barcelona!

¡Ajay Tavares, ‘cazado’ pasando el reconocimiento médico en Barcelona!

¡Ajay Tavares, ‘cazado’ pasando el reconocimiento médico en Barcelona! / Carlos MONFORT

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça ya tiene a Ajay Tavares en casa. El extremo británico superó este lunes el reconocimiento médico en Barcelona y en las próximas horas será presentado oficialmente antes de incorporarse de inmediato a la dinámica de entrenamientos del juvenil como adelantó SPORT la semana pasada.

La operación, que llevaba semanas encarrilada, quedó desbloqueada tras resolverse los últimos trámites administrativos. Con la autorización del Norwich City y la luz verde definitiva de la FIFA, el futbolista pudo viajar a la Ciudad Condal y completar sin contratiempos las pruebas médicas previas a su firma.

Nacido en 2009, Tavares llega avalado por un crecimiento meteórico. Su pasaporte portugués ha sido un elemento clave para que el traspaso pudiera ejecutarse pese a ser menor de edad. Sin esa doble nacionalidad, el movimiento habría tenido que aplazarse hasta la mayoría de edad. Con el visto bueno del máximo organismo internacional, el Barça activó el plan previsto y cerró su incorporación.

En Inglaterra estaba señalado como uno de los proyectos más ilusionantes de su generación. Esta temporada ha competido habitualmente con el sub-18 del Norwich, enfrentándose a rivales de mayor edad y dejando muestras de su desequilibrio y capacidad ofensiva. Internacional en las categorías inferiores de Inglaterra, tras pasar por la sub-15 y la sub-16, ya ha tenido minutos con la sub-17.

Noticias relacionadas

Su nombre figuraba en la agenda de varios clubes de la Premier League, pero finalmente será el Barça quien apueste por su desarrollo. Ahora comienza una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de adaptarse cuanto antes al estilo y la exigencia del fútbol formativo azulgrana en categoría juvenil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL