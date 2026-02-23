Tavares, listo para fichar: pasa reconocimiento médico en Barcelona

El Barça ya tiene a Ajay Tavares en casa. El extremo británico superó este lunes el reconocimiento médico en Barcelona y en las próximas horas será presentado oficialmente antes de incorporarse de inmediato a la dinámica de entrenamientos del juvenil como adelantó SPORT la semana pasada.

La operación, que llevaba semanas encarrilada, quedó desbloqueada tras resolverse los últimos trámites administrativos. Con la autorización del Norwich City y la luz verde definitiva de la FIFA, el futbolista pudo viajar a la Ciudad Condal y completar sin contratiempos las pruebas médicas previas a su firma.

Nacido en 2009, Tavares llega avalado por un crecimiento meteórico. Su pasaporte portugués ha sido un elemento clave para que el traspaso pudiera ejecutarse pese a ser menor de edad. Sin esa doble nacionalidad, el movimiento habría tenido que aplazarse hasta la mayoría de edad. Con el visto bueno del máximo organismo internacional, el Barça activó el plan previsto y cerró su incorporación.

En Inglaterra estaba señalado como uno de los proyectos más ilusionantes de su generación. Esta temporada ha competido habitualmente con el sub-18 del Norwich, enfrentándose a rivales de mayor edad y dejando muestras de su desequilibrio y capacidad ofensiva. Internacional en las categorías inferiores de Inglaterra, tras pasar por la sub-15 y la sub-16, ya ha tenido minutos con la sub-17.

Noticias relacionadas

Su nombre figuraba en la agenda de varios clubes de la Premier League, pero finalmente será el Barça quien apueste por su desarrollo. Ahora comienza una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de adaptarse cuanto antes al estilo y la exigencia del fútbol formativo azulgrana en categoría juvenil.