La tarde en que Jan Virgili enamoró al Maracaná

Jan Virgili fue el mejor futbolista de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que se le escapó al Barça en la tanda de penaltis ante el Flamengo (6-5), tras un épico 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

Con el '7' a sus espaldas, el correoso extremo de Vilassar de Mar demostró que está para jugar en escenarios de máxima presión. Se lució en el mítico Maracaná, ante 45.656 'torcedores', que imprimieron una presión ambiental parecida a la de las grandes noches del Mengao en la Copa Libertadores.

Disfrutó, y esto se notó. Hizo un gol (el del 1-1 en el minuto 71) propio del nivel de los grandes nombres que han pasado por el coliseo carioca, uno de los templos de referencia en el fútbol mundial. Y no es una exageración. En ese lance mostró sus dotes técnicas con las dos piernas y su buena definición. Antes, en el último minuto del primer tiempo, había estampado un balón en el palo en un tiro cruzado con el que culminó un contragolpe de tres contra tres.

"No sé si es el mejor partido que he hecho en mi carrera, pero he intentado ayudar al equipo como siempre. Pienso que hemos sido mejores en todas las facetas del encuentro, pero el fútbol ha sido cruel y toca seguir trabajando más que nunca para ganar partidos así", expuso a SPORT en la zona mixta.

De una tarde inspirada, que terminó con una derrota cruel, Jan se queda con "haber jugado en Maracaná". "Perdimos de forma muy dura, pero fue un partidazo ante 45.000 espectadores. Es un estadio histórico, donde se han jugado partidos muy importantes, y estoy muy agradecido de vivir experiencias como esta que el fútbol nos regala", aseguró.

El delantero catalán se ganó el respeto de la 'torcida' flamenguista y de la siempre exigente prensa carioca. Su nombre estaba en boca de todos, maravillados por un estilo que conecta mucho con la cultura futbolística local.

Hasta su técnico lo elogió públicamente en dos ocasiones en rueda de prensa: "Jan Virgili nos sirve de ejemplo, hizo un partidazo. Está solo un año en el club y muestra el ADN del Barça. Asumió la responsabilidad en la segunda parte. Damos énfasis a su desarrollo técnico y táctico, pero también al mental, para que soporte la presión. Eso antes no lo tenía. Nos adaptamos a lo que el jugador necesita, no solo a nivel individual, sino dentro del contexto del club. Ese es el trabajo que hacemos en el Barça", afirmó Juliano Belletti.

El internacional sub-19, que maneja ofertas del Mallorca y el Almería, podría acabar cambiando de aires en los próximos días, siempre que llegue una propuesta que cubra las expectativas blaugranas. Deco no le quiere perder la pista y el Barça pretende quedarse con el 50% de sus derechos económicos.

El de Vilassar de Mar regresa a Barcelona dispuesto a "seguir trabajando y luchando con el equipo para hacer un gran año". En la maleta se lleva una actuación individual que tiene que reforzarlo, y que estuvo a la altura de su ídolo, Neymar Jr., como desveló a un periodista brasileño. Y no es una hipérbole.