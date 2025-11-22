Tarde hostil para Nico Williams: "¡Nico, quédate!"

Tras el 'caso Nico Williams' del pasado verano, había mucha expectación con el recibimiento que tendría el jugador del Athletic en el Spotify Camp Nou. Hace unos meses, la afición blaugrana se ilusionó con el posible fichaje del extremo, que terminó renovando hasta 2035 en un giro de guion que sorprendió a propios y extraños.

Los culés demostraron desde un inicio que no olvidan lo sucedido, dedicándole una sonora pitada al futbolista del Athletic. Ni siquiera la ilusión desbordada por volver al Spotify Camp Nou hizo que Nico Williams pasara desapercibido. Cada vez que tocaba la pelota, sin importar el minuto ni la situación, los pitos inundaban la atmósfera del estadio del Barça.

La sorna también hizo acto de presencia con el paso de los minutos, una vez el resultado ya era favorable al equipo que dirige Hansi Flick. "¡Nico, quédate! ¡Nico, quédate!", se escuchó varias veces en desde algunos sectores del campo.

Al fin y al cabo, quedarse fue la decisión que tomó Nico Williams y los culés quisieron dejarle claro no solo el error que había cometido, sino que al equipo blaugrana no le necesita. Incluso una acción en la que trató de marcharse de Koundé y no pudo con el francés fue celebrada casi como un gol.

El extremo tampoco tuvo su mejor día en lo estrictamente deportivo. Actuando por el perfil izquierdo del ataque del Athletic, se topó una y otra vez con Koundé y no pudo ser desequilibrante desde el regate. A pesar de todo, sí tuvo varias acciones de disparo, especialmente una apareciendo por sorpresa en el área con un remate que se marchó muy cerca del poste.

Nico Williams, ante Koundé / Joan Monfort / AP

Una tarde aciaga para Nico Williams, que está atravesando una temporada muy complicada y con falta de continuidad debido a la pubalgia. A pesar de todo, el extremo volvió a dejar signos de complicidad con su buen amigo Lamine Yamal, con algunas acciones entre ambos que acabaron con una sonrisa, a pesar del resultado y el ambiente contra el jugador del Athletic.

"El cambio de Nico ha sido un poco por cómo iba el partido también. Estaban los tres cambios preparados, iba a cambiar a Oihan Sancet antes de su expulsión, pero nos trastocó los planes. En el tema de Nico, hay que ir con cuidado con él, vienen partidos seguidos. Ha tenido una ocasión", afirmó Ernesto Valverde sobre su pupilo, además de señalar que "normalmente en los estadios se pita a los jugadores que se temen".