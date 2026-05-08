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FC BARCELONA

Taquillazo histórico: el Barça ingresará hasta 15 millones en las entradas del clásico

El club azulgrana prevé un lleno absoluto y una cifra récord de ingresos por entradas para el partido ante el Madrid

El precio de las entradas para el clásico, disparado

El precio de las entradas para el clásico, disparado

El precio de las entradas para el clásico, disparado / SPORT

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El Barça y el aficionado culé siguen esperando encandilados el clásico de este domingo, en el que el equipo podría proclamarse campeón ante el eterno rival. Es algo que no ha sucedido nunca y que podría regalar una noche histórica en caso de que logren puntuar. La expectación está a la altura del escenario, y no es para menos la recaudación que espera ingresar el club para una fecha tan especial, pues también será el primer clásico que acoge el estadio después de tres años.

Según el programa 'Barça Reservat' de Catalunya Ràdio, los ingresos estimados por entradas oscilan entre los 13 y 15 millones de euros. Se trata de un récord histórico para un estadio que sigue en remodelación y que, de momento, solo puede albergar a 62.000 personas; una proyección asombrosa de lo que puede llegar a ser cuando esté completado con capacidad para 100.000 espectadores.

BARCELONA, 28/02/2026.-El presidente en funciones del Barcelona Rafa Yuste (c), durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-EFE/ Toni Albir. barça . villarreal. liga españa 2025/2026 barça . villarreal. 26. accion. spotify camp nou

Rafa Yuste, presidente en funciones, durante un partido ante el Villarreal / Toni Albir / EFE

Si bien es cierto que las entradas VIP para este partido pueden ascender a precios de entre 10.000 y 12.000 euros, el potencial del Spotify Camp Nou cuando esté terminado, con todos los palcos y asientos VIP finalizados reafirman la apuesta por el proyecto e ilusionan de cara al futuro, en la que será una auténtica máquina de ingresos.

Máxima expectación por el clásico, una &quot;superproducción audiovisual&quot;

Máxima expectación por el clásico, una "superproducción audiovisual" / SPORT

De hecho, el Barça ya ha logrado el lleno absoluto. No queda ni una entrada disponible para el domingo y todos los abonos se ocuparán en el clásico. Los precios, según la zona del estadio, oscilaban entre los 499€ en Córner 2 superior, 599€ en Córner 1, 749€ en Lateral 2 inferior y 799€ en Tribuna 1. Con las localidades generales agotadas, solo quedan disponibles las 'VIP', que también prometen ir por el mismo camino.

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El estadio y la ciudad se preparan para acoger una gran fiesta del fútbol llena de simbolismo por el reestreno de un clásico en el Spotify Camp Nou y la posibilidad de ganar LaLiga, que harán del domingo una noche que podría quedar grabada en la memoria de todos.

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