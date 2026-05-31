El tapado para reforzar el lateral izquierdo que apuntan desde Brasil

El Barça, en principio, no reforzará la posición de lateral izquierdo, a no ser que haya una salida en el sector defensivo que acabe generando un efecto dominó. Hay mucho runrún mediático con Alejandro Balde, que tiene muy buen mercado en la Premier League, como epicentro.

La celeridad de Deco ya se ha materializado en el fichaje exprés de Anthony Gordon, que ha sacudido el mercado mundial cuando aún no se ha abierto la ventana el 1 de julio. Ahora, el siguiente paso es cerrar un '9' extraclase que venga a ocupar el espacio dejado por Robert Lewandowski.

Y todas las atenciones están en Julián Álvarez y la furibunda reacción del At. Madrid ante la primera oferta blaugrana. El PSG está al acecho, así como el Arsenal, que, a partir de mañana, empezará a moverse para darle un '9' de garantías a Mikel Arteta con el que pueda intentar un nuevo asalto a la Champions League.

El barcelonismo está atento a lo que ocurre con Julián Álvarez, pero no hay que olvidar que Deco ha hecho los deberes y también tiene trabajado el entorno de João Pedro, que ha triunfado en su primera temporada en el Chelsea y que no ha ido al Mundial por culpa de una cacicada de Carlo Ancelotti.

El Barça, que va recuperando músculo financiero, es el gran animador. Todos quieren recalar en el bicampeón liguero en un proyecto ilusionante, con un técnico ganador y que apuesta por el espectáculo, como es Hansi Flick. El equipo, con el liderazgo de Lamine Yamal, va a más.

Un lateral joven con experiencia en la Libertadores

El último nombre que se ha vinculado al club blaugrana es el del brasileño Kaiki Bruno, de 23 años y 1,73 m, lateral izquierdo titular del Cruzeiro, que debutó en la fecha FIFA de marzo con la Seleção y que Carlo Ancelotti tiene en la recámara para el Mundial en caso de alguna lesión en su posición antes del debut, porque forma parte de la prelista de 55 nombres que entregó a la FIFA. El periodista Ekrem Konur es quien ha dado la noticia.

Kaiki Bruno jugando en la Copa Libertadores ante el Barcelona, de Guayaquil / Gustavo Aleixo

Este es un lateral que cotiza al alza en el Brasileirão y que ya ha despertado interés en Europa. El Betis, que estará en la Champions League, lo tiene en la lista de refuerzos. Su club lo ha tasado en 15 millones de euros, pero podría salir por un precio que ronde los 12 'kilos'.

En Brasil, lo quiere el Flamengo, que tiene un poder adquisitivo a la altura de muchos clubes europeos. El Mengão busca un sustituto para el veterano Alex Sandro, que será titular con Ancelotti en este Mundial. Este traspaso en el mercado interno se antoja altamente improbable porque las relaciones entre los dos clubes, que ahora se enfrentarán en octavos de final de la Copa Libertadores, son muy tensas.

Kaiki Bruno, que lleva dos años consistentes, es un lateral de concepción moderna y con un juego muy equilibrado. Tiene buena concepción defensiva y apoya constantemente en ataque. Es un futbolista aún en fase de progresión que no ha alcanzado su madurez.

Este año, el club celeste de Belo Horizonte ya traspasó a otro canterano, que también ocupaba la posición de lateral izquierdo: Kauã Prates. Lo compró el Borussia Dortmund por 7 millones de euros y ya tiene fecha para aterrizar en Alemania: el próximo 12 de agosto, cuando cumple la mayoría de edad.