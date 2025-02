El tapado para el lateral derecho

El Barça lo hizo muy bien con Wesley Vinícius França Lima. En una etapa de ahogo por el draconiano Fair Play Financiero que impone Javier Tebas, se anticipó a todos.

Detectó talento gracias al buen trabajo del departamento de scouting que dirige Paulo Araujo.Tocó a la puerta del Flamengo, cuando su lateral derecho no se prodigaba en el primer equipo, era aún un fijo del equipo sub-20 y ni siguiera había desfilado por las categorías de base de la Seleçao.

Pidió, entonces, una cesión, con opción de compra, para que el canterano del rubronegro completara su etapa de formación en el Barça Atlètic, que entonces dirigía Rafa Márquez Los dirigentes cariocas, que gestionan el club más solvente financieramente de Sudamérica, se subieron a la parra con el precio de la cesión. Y no hubo acuerdo.

En el mercado invernal de 2023, el club blaugrana se decantó por otro lateral en formación, el mexicano Julián Araujo, que llegó de Los Angeles Galaxy. Jordi Cruyff fue clave en la operación. Su fichaje costó 5 millones de euros y el último verano, tras una cesión en Las Palmas, fue traspasado al Bournemouth por 10 ‘kilos’.

Wesley, el lateral derecho del Flamego que está en la agenda del Barça / EFE

En la temporada sudamericana de 2023, Wesley se convirtió en un habitual del Flamengo. Ahora cumple su tercer curso como titular, y con 21 años, sigue gustando al Barça, que ha monitorizado, mejor que nadie, su progresión. Está incluido dentro de la lista de laterales derechos que la secretaría técnica analiza al detalle, pensando en reforzar la posición el próximo verano si la ‘operación salida’ fluye correctamente.

A sus 21 años, es un tapado, para ya no tiene precio de tapado. Su crecimiento ha sido exponencial estos últimos meses coincidiendo con la llegada en el banquillo del Flamengo del excolchonero Filipe Luis, que, en un tiempo récord, ha ganado ya dos títulos: la Copa do Brasil 2024 y la Supercopa do Brasil 2025. El exlateral, que colgó las botas en diciembre de 2023, había compartido vestuario con Wesley y sabía, mejor que nadie, qué potencial atesoraba y cómo podía sacarle máximo partido. Y se ha notado.

En Brasil se da por hecho que debutará en la próxima convocatoria de la Seleçao, que tiene dos huesos muy duros de roer en la fecha FIFA de marzo, ante Colombia y Argentina, en el Monumental de Núñez, de clasificación para el Mundial 2026.

También es de domino público, que el Flamengo (que desde enero detiene el 90% de los derechos económicos) venderá a su canterano en la próxima ventana. Lo ha tasado en 35 millones de euros. De hecho, la nueva directiva del club quiere convertirlo en el top-3 de ventas, después de los 45 millones de euros que ordenó pagar Florentino Pérez por Vinicius en 2018, y los 38,4 del Milan, esa misma temporada, por Lucas Paquetá. Superaría, pues, 30 millones de euros que el Real Madrid desembolsó por Reinier, un fichaje calamitoso desde todos los ángulos y las perspectivas que se analicen.

Varios clubes de la Premier League están dispuestos a satisfacer las exigencias cariocas. Para, el Barça, en cambio, es un valor a ser analizado, teniendo en cuenta, que puede ir al mercado europeo y encontrar perfiles parecidos con precios más asequibles.

Wesley es un lateral típico brasileño: rápido, valiente, ofensivo, que ocupa toda la banda derecha como si fuera un carrilero, y que genera mucho volumen de juego. Con Filipe Luis ha evolucionado en el entendimiento del juego, siendo ahora más maduro tácticamente. Tiene un gran potencial.