El 'tapado' de Busquets para hacer de Busquets

El de Badia, en una entrevista con SPORT, considera que Zubimendi y Rodri son "los más parecidos", pero cree que hay que tener muy en cuenta a Nico "Es verdad que en mi posición no ha salido nadie de la cantera que se haya asentado en el primer equipo, pero hemos visto que en otras sí..."

Es la gran prioridad. Diríamos que casi una obsesión. Encontrar un relevo de garantías a Sergio Busquets. Nombres han salido a ‘cascoporro’. Durante los últimos años se ha ido posponiendo algo que ya no se puede dilatar más.

El propio Sergio Busquets cuenta a SPORT qué perfiles son los más parecidos a él hoy en día. “Creo que si queremos seguir con la filosofía que hemos vivido durante la mejor época del Barça y que nuestro entrenador también ha vivido y cree ciegamente en ella, Zubimendi y Rodri son espectaculares, son quizás los más parecidos. Aunque sí que es verdad que cada uno tiene sus características y como he dicho antes, no hay jugadores iguales".

No son contextos sencillos: "Están en sus equipos y es difícil sacarlos de allí y vamos a ver al final el club qué va hacer porque es un trabajo que no me corresponde. Van a intentar buscar la mejor opción y el míster tiene muy buen gusto para elegir jugadores. Otra cosa es que luego sea más factible o menos”. Y habla de un ‘tapado’, alguien que, quizás, no está entrando en las quinielas: “También está la opción de Nico, que lo tenemos cedido, que también es de la casa y conoce el sistema. Y también hay que darle oportunidades a la gente joven”.

¿POR QUÉ NO SE HA CONSTRUIDO UN BUSQUETS EN LA CANTERA?

Una de las grandes preguntas es por qué no se ha podido construir un Busquets de La Masia todo este tiempo: “Se tiene que hacer un trabajo muy bueno desde la base y luego también el jugador tiene que dar ese pasito de poder competir en el fútbol profesional, en un equipo como el Barça. Tener esa continuidad, estar preparado, sobre todo al principio, que es cuando te pueden dar la oportunidad de debutar y tienes que estar a un gran nivel para que vean que pueden contar contigo. Que tengas todo lo que te piden, que siempre estés de ocho para arriba mínimo", cuenta el de Badia.

"Es complicado. Es verdad que en mi posición no ha habido un jugador, pero hemos visto que en otras posiciones sí. En unos años tocará en la mía”, añade.