El 'talismán' Gavi también funcionó en la Supercopa

En el fútbol moderno, donde los datos y la pizarra parecen devorarlo todo, el Barça de Hansi Flick ha decidido abrazar una mística que tiene nombre propio: Gavi. La Supercopa de España conquistada en Arabia no solo será recordada por el fútbol desplegado, sino por ser el título de un jugador que, sin calzarse las botas, 'ayudó' a la victoria.

La narrativa de esta final empezó a escribirse en la foto oficial de entrenadores. Allí, Flick no posó solo; lo hizo con la camiseta del '6'. No fue un gesto improvisado. El técnico alemán ya había comprobado que la figura del de Los Palacios es un amuleto: la elástica de Gavi ya dio suerte en el derbi contra el Espanyol, donde el equipo se conjuró para ganar por el compañero caído.

El viaje del centrocampista fue el segundo acto de este guion. Gavi no voló con el equipo el primer día, y no por falta de ganas. El club priorizó la medicina a la épica: se quedó en Barcelona para completar sus sesiones de recuperación en la Ciutat Esportiva, evitando que el trajín del viaje interfiriera en su rodilla. Solo cuando el trabajo físico estuvo asegurado, voló para unirse a la expedición. Su llegada fue el "refuerzo" de última hora que el vestuario necesitaba.

Tras el pitido final, la imagen de Joan Laporta en el césped, fundido en una charla cariñosa con él, cerró el círculo. El presidente sabe que Gavi es el guardián de la esencia culé. Esta Supercopa demuestra que, mientras termina su largo camino de vuelta, Gavi sigue jugando.