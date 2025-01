Tah no pierde ojo al 'caso Araujo'

Con el rabillo del ojo, Jonathan Tah sigue de cerca todo lo que ocurre en Barcelona con Ronald Araujo. La salida del uruguayo a la Juventus habría sido prácticamente la confirmación definitiva a su fichaje por el Barça en junio, pero el giro de guión podría acabar alterando el destino del todavía central del Bayer Leverkusen.

El club catalán dejó hace semanas bien encarada la incorporación de Tah a partir del próximo 1 de julio, momento en el que ya será agente libre una vez acabe su vínculo contractual con el equipo de la aspirina. Flick y Deco creen que Jonathan puede elevar el nivel medio de la plantilla y el hecho de no tener que pagar traspaso se considera una oportunidad de mercado.

Ahora bien, en una confección idónea de la plantilla difícilmente tendría sentido contar con Cubarsí, Araujo, Iñigo Martínez, Tah y Christensen. Son cinco centrales y todos ellos aspirantes la titularidad. Está claro que cualquier club de primer nivel debe contar con fondo de armario, pero dicha situación sería muy complicada de manejar. Incluso una hipotética salida del danés, que ha perdido galones, podría ser insuficiente ya que o bien Tah o bien Araujo serían suplentes en las grandes noches -Cubarsí es intocable-. Íñigo, a solo 8-10 partidos jugando 45 minutos o más de renovar por una temporada más, sí podría aceptar un rol más secundario, pero ni el alemán ni el uruguayo estarían dispuestos a un papel tan poco protagonista.

A Tah le ilusiona el Barça pero querrá ser titular ahí donde vaya

En el caso de Tah, además, habría que ver si Jonathan querría vestir de azulgrana viendo que lo tendría tan complicado para disponer de minutos de calidad teniendo encima de la mesa la opción de fichar por el Bayern de Múnich -además de equipos de la Premier-, donde sí sería un fijo en las alineaciones. Pese a que Jonathan le ilusiona firmar por el Barça, eso no quita que deba elegir también con la cabeza.

De concretarse la renovación de Araujo en las próximas semanas, pues, el fichaje de Tah podría quedar en 'stand by'. Eso no significaría la cancelación de la operación, pues el Barça podría agilizar la salida de otros centrales. Pero en ese caso también serían importantes los 'tempos', pues el zaguero del Leverkusen no esperará ni mucho menos hasta junio para firmar por su nuevo club. Lo que parece claro es que si Ronald Araujo sella su renovación con el Barça, el fichaje de Tah pasará de estar encarrilado a depender de más factores.