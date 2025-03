Tagliafico: "Raphinha nos dijo que le tradujeron mal"

El Argentina-Brasil de esta madrugada ha traído mucha cola. Los jugadores argentinos estaban enojados por unas declaraciones de Raphinha en una entrevista realizada por Romario en las que aseguró que "voy a marcarles un gol" y respondió afirmativamente cuando el ex futbolista le espetó "¡Qué se jodan!"

Raphinha tuvo que aguantar la bronca de algunos futbolistas de la albiceleste, si bien él fue el primero que intento poner paz. Así lo explicó Nicolás Tagliafico, uno de los jugadores argentinos que estaban sobre el terreno de juego. "Dentro del campo nos dijo que le tradujeron mal", afirmó el lateral añadiendo que "fue algo que nació de él, nos lo dijo un poco de pasada, pero nosotros demostramos que hablamos dentro del campo".

Romario había calentado a Raphinha en la entrevista con el siguiente diálogo:

Romario: Jugamos contra la Argentina, nuestro mayor rival, y ahora, gracias a Dios, sin Leo Messi... ¿a darles una paliza (a golpearlos, machacarlos)?

Raphinha: A darles una paliza, sin duda.

Romario: Hay que ir a por todas.

Raphinha: En el campo y fuera del campo, tiene que ser así

Romario: Me gustó, eso es todo. Argentinos... tienen que pegarle mucho, que duela

Raphinha: A darles una paliza.

Romario: Para finalizar, vas a marcar (un puto gol) contra Argentina?

Rapinha: Sí

Romario: ¿Con todo?

Raphinha: Con todo

Romario: ¿Que se jodan?

Raphinha: Que se jodan

Romario: Eso es.

Leandro Paredes, uno de los jugadores más beligerantes con Raphinha al final del partido reveló que las declaraciones previas al partido sirvieron de motivación. "Apenas habló lo pasaron al grupo de WhatsApp de la selección". Por tanto, el vestuario de Argentino estaba muy caliente con el futbolista del Barça y líder de la selección brasileña.

Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid también reconoció que salieron con un incentivo extra por las palabras de Raphinha. "Obviamente que aportó su condimento a un partido como este. Pero nosotros fuimos con humildad y trabajo para ganar el encuentro".

Rodrigo De Paul, también del Atlético de Madrid, salió al paso de las declaraciones: "No pasa nada. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección de todas".

Scaloni, el más conciliador

El más conciliador de todos fue el técnico, Lionel Scaloni, quien afirmó que "no quise ver las declaraciones de Raphinha. Argentina al final, con o sin declaraciones, iba a jugar su partido".

El director técnico argentino añadió que "lo disculpo, estoy seguro que él no quiso herir a nadie. Entiendo la situación, no fue por eso que jugamos así, al contrario. Sé que no lo dijo a propósito, fue para motivar a su selección. Quizás algunos querían un partido caliente, pero no por lo que dijo, lo disculpo y entiendo".

En cualquier caso, Argentina se llevó la victoria por 4-1 en un gran partido de los campeones del mundo. La derrota fue dura para Brasil, pero la clasificación para el Mundial del 2026 no peligra ni mucho menos.